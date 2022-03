LDA compie gli anni, arriva la dedica di papà Gigi sul suo canale social ufficiale: le parole riservate per suo figlio sono da brividi.

Sin dal suo primo ingresso nella scuola di Amici 21, LDA ha saputo catturare gli occhi su di sé. Non solo perché il suo cognome non è affatto sconosciuto, ma anche perché la sua bravura, la sua energia sul palco e il suo talento non sono potuti affatto passare inosservati.

Figlio di Carmela Barbato e Gigi D’Alessio, il giovane Luca ha sempre detto di non voler essere considerato come il classico “figlio di..”, ma di essere intenzionato a far parlare di sé solo ed esclusivamente per il suo talento. E, diciamoci la verità, fino a questo momento, ci è riuscito davvero alla grande. D’altra parte, anche i suoi genitori e, soprattutto, il buon Gigi ha sempre mantenuto un certo riserbo sul percorso nella scuola di suo figlio. Certo, quando si è sentito in diritto di intervenire, l’ha fatto senza troppi peli sulla lingua. In una circostanza come questa, però, D’Alessio non ha potuto fare a meno di far sentire la sua vicinanza al giovane Luca.

LDA festeggia il compleanno: la dedica da brividi di papà Gigi

Grande festa nella scuola di Amici 21! Dopo la seconda puntata del serale andata in onda Sabato 26 Marzo, tutti i ragazzi rimasti in gioco festeggiano il compleanno di LDA: il giovanissimo cantante napoletano oggi compie gli anni! Sono tantissime le persone che si sono riversate sui social per augurargli una felice giornata, ma tra questi non poteva affatto mancare il suo papà!

Con un post social che ritrae LDA da piccolo mentre è sul palco a cantare insieme a lui, Gigi D’Alessio si è lasciato andare ad una dedica davvero da brividi con parole che hanno sciolto il cuore di tutti. Diciamoci la verità: ogni figlio vorrebbe sentirsi dire queste parole di un genitore! “Ti vedo percorrere la strada che hai scelto. Hai voluto fare da solo. Ed io sono orgoglioso di quello che stai facendo da solo”, ha detto. Sottolineando di essere un suo “spettatore silenzioso” e di fare il tifo per lui.

