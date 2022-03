Sabato 26 Marzo è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici 21, ma chi sono stati i suoi eliminati? Nessuno l’avrebbe detto.

Per un nuovo Sabato consecutivo, Amici 21 ha saputo regalare ai suoi telespettatori uno spettacolo unico ed irripetibile. A farne le spese, così come la settimana scorsa, sono stati due dei suoi concorrenti. Ecco. Chi sono stati gli eliminati della seconda puntata?

Vi siete scatenati anche voi insieme a tutte le performances di ciascun talento di Amici 21? Come darvi torto! Che siano state cover, inediti, guanti di sfida e molto altro ancora, i ragazzi della scuola di Maria De Filippi che sono riusciti a conquistarsi la fase finale del programma hanno lasciato tutto il loro pubblico completamente senza parole per la loro energia e bravura. Come ogni “gara” che si rispetti, però, non tutti possono arrivare al podio ed anche nel corso della seconda puntata sono stati due i talenti che hanno dovuto abbandonare la scuola. Sapete di chi parliamo?

Eliminati seconda puntata di Amici 21: chi sono

Per chi si fosse perso la seconda puntata di Amici 21, sappiate che non avete potuto assistere a delle esibizioni davvero da brividi. Certo, gli scontri tra i professori non sono affatto mancati, ma sono stati proprio questi ad aggiungere quel poco di “pepe” alla gara. Siete curiosi di sapere chi sono stati gli eliminati? Procediamo con ordine.

La prima manche è stata iniziata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, che hanno scelto di sfidare Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La sfida è stata vinta da quest’ultimi. Ed al ballottaggio vi sono andati: Luigi, Calma e Leonardo. Ad uscire definitivamente dalla scuola, però, è il giovanissimo cantante. A proposito, sapete perché ha scelto di chiamarsi proprio così? Nessuno l’avrebbe detto! La seconda manche, invece, ha previsto nuovamente la sfida con gli stessi team della prima, ma stavolta a vincere sono stati Zerbi e Celentano. Alex, Nunzio e Christian sono finiti dinanzi alla giuria. E il giovane ballerino è stato il primo eliminato provvisorio della serata. Terza ed ultima manche, infine, ha visto sempre Celentano-Zerbi contro Veronica Peparini e Anna Pettinelli. A vincere, ancora una volta, è stato il primo team: ultima sfida tra Crytical, Albe e John Erick. Il primo, però, è andato al ballottaggio con Christian.

Ad uscire definitivamente da Amici 21 dopo Calma, è stato Christian. Un grandissimo in bocca al lupo a questo giovanissimo talento.