Anticipazioni Studio Battaglia, ultima puntata: colpo di scena tra Anna e Massimo

Studio Battaglia sta per giungere alla sua ultima puntata, ma cosa ci dicono le anticipazioni? Colpo di scena tra Anna e Massimo.

Dopo Vostro Onore e Doc-nelle tue mani, anche Studio Battaglia si accinge a salutare il suo pubblico. In via del tutto eccezionale, la terza puntata della fiction è andata in onda questa sera e – come raccontato – ha regalato un colpo di scena pazzesco. Fate molta attenzione, però: l’ultima puntata, quella che andrà in onda Martedì 5 Aprile, lo regalerà ancora di più.

Il finale di stagione di Studio Battaglia che verrà regalato al suo pubblico Martedì 5 Aprile sarà davvero indimenticabile. Attualmente, non sappiamo se ci sarà una seconda stagione – anche se noi, così come i loro telespettatori, sarebbero entusiasti di saperlo – ma l’ultima puntata sarà davvero imperdibile. I riflettori, stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, non solo sono puntati su Anna e Massimo, ma anche su Alberto. Insomma, accadrà davvero di tutto, ve lo assicuriamo. Pronti a sapere qualche cosa in più?

Ultima puntata di Studio Battaglia, quali sono le anticipazioni?

Anche voi non vi siete persi la terza puntata di Studio Battaglia ed adesso siete curiosi di sapere come andrà a finire? Ebbene. Le anticipazioni sulla sua ultima puntata ci dicono che sarà un appuntamento davvero choc. Non solo, come dicevamo, ci sarà un vero e proprio colpo di scena tra Massimo ed Anna, ma quest’ultima verrà a conoscenza di una verità piuttosto clamorosa sul suo collega.

Sapevamo perfettamente che tra Massimo ed Anna sarebbe scoppiata la passione. E, in effetti, è stato proprio così. Durante l’ultima puntata di Studio Battaglia, infatti, si legge che i due si abbandoneranno ai proprio istinti. Che ne sarà del matrimonio di Anna con Alberto? Chi lo sa: l’uomo, però, farà di tutto per recuperare il rapporto con sua moglie. Marina, inoltre, è decisa a vendere definitivamente lo studio legale. E Viola è finalmente convolata a nozze. Badate bene, i colpi di scena non sono affatto finita qui: Massimo sta per abbandonare per sempre lo studio condiviso con Anna. Chissà cosa avrà spinto l’avvocato a prendere questa decisione, fatto sta che quando la bella Battaglia lo scoprirà, si renderà conto di dover prendere una decisione.

Come andrà a finire secondo voi?