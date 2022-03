Isola dei famosi, Patrizia Bonetti e i suoi ex famosi: sapete con chi è stata fidanzata?

A L’isola dei famosi 2022 le sorprese non mancano. Una delle novità più importanti è il fatto che i naufraghi debbano vivere questa esperienza in coppia. Questo non era mai accaduto prima. Ci sono concorrenti già entrati uniti, come Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo o anche Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, ma ci sono naufraghi che sono stati ‘costretti’ a scegliersi.

Se nella prima puntata abbiamo conosciuto i nomi dei concorrenti nelle successive abbiamo scoperto nuovi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a vivere l’esperienza in Honduras. Patrizia Bonetti è entrata la scorsa settimana. L’abbiamo conosciuta nel 2015 al Grande Fratello. Per lei però il percorso nella casa si è concluso prima del previsto ma è stato comunque intenso. La sua carriera è nata nel mondo della moda, infatti Patrizia ha sfilato anche a Parigi. In questi anni si è spesso sentito parlare di lei anche in relazione alle sue storie sentimentali: sapete chi sono i suoi ex fidanzati?

Isola dei famosi, Patrizia Bonetti e i suoi ex famosi: con chi è stata fidanzata

Patrizia Bonetti è una concorrente de L’Isola dei famosi. E’ arrivata in Honduras la scorsa settimana inaspettatamente dato che il suo nome non era stato svelato nel corso della prima puntata ma si vociferava solo del suo arrivo. La carriera della naufraga è iniziata nel mondo della moda ed è proprio in questo ambito che comincia ad apparire sotto i riflettori.

L’abbiamo conosciuta sul piccolo schermo quando è entrata nella casa del Grande Fratello 15 come concorrente. Il suo è stato un percorso breve dato che è stata eliminata dopo circa due settimane. Proprio nel reality aveva conquistato Luigi Mario Favoloso, anche se tra i due non c’era stato nulla ma solo sguardi, sorrisi e abbracci. In questi anni si è spesso parlato di lei anche in relazione alla sua sfera sentimentale: sapete chi sono i suoi ex famosi?

Patrizia Bonetti ha avuto una relazione con Gianluca Vacchi dal 2013 al 2014. E’ stata poi fidanzata con il famoso imprenditore Stefano Ricucci dal 2015 al 2016 e con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio. Al momento non sappiamo se la naufraga sia fidanzata.