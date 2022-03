Matrimonio a prima vista, è accaduto durante la reunion con le coppie: “In questo momento non mi sento coppia”.

E’ quasi giunta al termine l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista. Mercoledì prossimo scopriremo la scelta delle coppie. Tutte hanno trovato un certo equilibro anche se in modo diverso. Al momento solo Cristina e Mattia sembrano aver trovato quell’equilibro ma non come coppia sposata.

Si trovano bene insieme ma niente altro. Ricordiamo che la sposa è partita per una settimana in crociera e al ritorno tutto è cambiato con Mattia. Quest’ultimo le ha detto che ha capito che non potrebbe essere lei la donna della sua vita e anche la sposa ha detto lo stesso. Anzi, parlando con una sua amica, Cristina ha ribadito il fatto che fisicamente non prova quel forte interesse, e anche a livello intimo. C’è stata poi la reunion delle coppie e sembrerebbe che per loro non è andata nel migliore dei modi.

Matrimonio a prima vista, cos’è successo tra Mattia e Cristina alla reunion

Le coppie sono in procinto di fare la scelta finale: resteranno insieme o si separeranno? Lo scopriremo solo nella prossima puntata. Mentre tra Gianluca e Giorgia tutto è cambiato, i due sembrano convinti di un futuro insieme, almeno dalla parole dello sposo, e il rapporto tra Giorgia e Antonio va a gonfie vele, non è così per Cristina e Mattia.

Abbiamo visto che c’è stata la reunion finale delle coppie e questa ha portato gli altri protagonisti a fare molte domande proprio a loro due, visto che non sono apparsi così affiatati. Gianluca ha chiesto dell’evoluzione del rapporto dicendo che stavano girando un po’ intorno, e Cristina ha commentato: “Non stiamo girando intorno, noi ci troviamo benissimo, ma in questo momento non mi sento coppia. Ci deve essere un’emozione alla base”. E’ intervenuta poi Giorgia, la sposa di Antonio, facendo intendere che bisogna andare oltre, lasciarsi andare.

Mattia invece ha detto: “Se vediamo delle differenze di rapporto, che non è scattata quella cosa lì. Ci sono dei problemi miei, non tra di noi. Lei ha i suoi blocchi, io i miei. E’ triste perchè trovi una persona che ti piace, però fa parte della vita. Mi piacerebbe che ci sia quello sblocco sia mio che suo, anche tra un anno, ma adesso è ancora così“.

La reunion è stata molto difficile per entrambi dato che le domande delle altre due coppie si sono molto concentrate su di loro vista la situazione. Mattia e Cristina sono apparsi abbastanza dispiaciuti e spesso gli sguardi hanno fatto da sfondo alla situazione.