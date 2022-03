Alessio Tripi è un concorrente de La pupa e il secchione: sapete che cosa fa nella vita? Scopriamo qual è il suo lavoro.

Il cast della nuova edizione de La pupa e il secchione è pazzesco! Barbara D’Urso al timone del docu-reality ha scelto i concorrenti. Molti sono personaggi già noti al pubblico televisivo altri sono esordienti e altri ancora sono persone ‘comuni’.

Anche i giudici sono molto amati e famosissimi, e sono Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. I concorrenti vivono insieme in una villa meravigliosa. In questa villa devono fondere i diversi ‘universi’ e devono approfondire la loro conoscenza. Tra i pupi del programma c’è Alessio Tripi, un giovane dal fisico scolpito che ha avuto modo di mostrare in diretta. Ma cosa sappiamo del concorrente? Scopriamo cosa fa nella vita.

La pupa e il secchione 2022: cosa fa nella vita Alessio Tripi, concorrente del programma

La pupa e il secchione ha avuto inizio il 15 marzo 2022 con una prima scoppiettante puntata. Il reality ci accompagna per circa otto settimane. Sembrerebbe che i colpi di scena siano all’ordine del giorno anche nel programma. A quanto pare, Flavia Vento ha già abbandonato.

La showgirl è nota proprio per i continui ritiri dai reality e questa volta ci è cascata di nuovo. Ma al suo posto sembrerebbe che ci sia già una nuova pupa che scopriremo forse nella nuova puntata. I concorrenti come abbiamo detto sono uniti in coppie, con pupi e secchione da una parte e secchioni e pupe dall’altra. Alessio Tripi è il giovane che fa parte del gruppo dei pupi. E’ giovanissimo, ha 26 anni ed è nato a Firenze. Ma cosa fa nella vita? Scopriamo qual è il suo lavoro.

A quanto pare, come ha svelato nel video di presentazione, è un operaio e lavora in una ditta di pelli. Alessio svolge anche un secondo lavoro. E’ infatti un body builder e questo non stupisce dato che ha un fisico scolpito. Fisico che ha già mostrato anche durante le puntate. Alessio riuscirà ad arrivare fino alla fine de La pupa e il secchione? Staremo a vedere.