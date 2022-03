Amici 21, l’allieva ha un crollo e scoppia in lacrime dopo aver ricevuto il guanto di sfida: “Ci vedo proprio un accanimento”.

Amici di Maria De Filippi è arrivato ad una fase importante, al Serale. Nelle prime due puntate ci sono state ben quattro eliminazioni e quindi quattro allievi hanno lasciato la scuola. Nella prima puntata sono stati eliminati Gio Montana e Alice Del Frate mentre nella seconda Calma e Christian.

Gli allievi sono divisi in squadre, c’è il team di Alessandro Celentano e Rudy Zerbi, quello di Veronica Peparini e Anna Pettinelli e il team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Ogni professore ha la possibilità di mandare un guanto di sfida che prevede un’esibizione di un suo allievo contro l’allievo di un’altra squadra. Nelle ultime ore, la ballerina ha avuto un momento di sconforto proprio dopo l’arrivo del guanto. Ma entriamo nei dettagli e vediamo cos’è successo.

Amici 21, l’allieva scoppia in lacrime: “Questo è accanimento”

La ventunesima edizione di Amici è giunta alla fase Serale. In questa fase gli allievi si sfidano tra di loro e vengono giudicati da tre giudici. Anche in questa edizione sono Stefano de Martino, Stash dei The Kolors e Emanuele Filiberto Di Savoia.

Come sappiamo, il regolamento prevede che ogni professore possa inviare guanti di sfida. Il guanto è una sfida che l’allievo del professore che l’ha mandato deve fare con un allievo di un’altra squadra. Nelle ultime ore la maestra Alessandra Celentano ha inviato un guanto di sfida a Serena. Nella lettera in cui parlava dell’esibizione, la maestra ha spiegato che vorrebbe vedere tutta la versatilità della ballerina di Todaro: “Ho pensato ad una coreografia dove oltre ad eseguire passi sia di neoclassico che di moderno, quindi assolutamente equo, tu e Carola avrete diverse difficoltà ma equivalenti, eseguirete la coreografia indossando in un piede una scarpa da punta, più consona a Carola e nell’altro piede una scarpa da ginnastica, più adatta a te”.

Serena mentre Maria leggeva in collegamento quanto la Celentano aveva scritto, ha riferito di non aver mai utilizzato le scarpe da punta. Ha inoltre detto vedendo la coreografia che non c’è niente di modern ma solo di neoclassico. La ballerina ha poi avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime: “Questi guanti, ci vedo proprio un accanimento, ci vedo una roba cattiva. E’ cattiva nei miei confronti, è una maestra è vero però alle volte fa delle cose che mi hanno proprio stancato”.

Serena si è sfogata con la conduttrice dicendo che non migliora così e non è per niente bello per lei: “Sono arrabbiata, non ce la faccio più, basta a dire la cosa del fisico. La reputo una maestra con la ‘m’ maiuscola, però poi quando dice le cose del fisico mi cadono le braccia”. A quanto pare la ballerina ha avuto un crollo ma non ha pensato di non accettare il guanto.