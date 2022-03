Com’è cambiata in questi anni Lory Del Santo: le foto del passato

Lory Del Santo è una naufraga de L’Isola dei famosi: vediamo com’è cambiata in questi anni.

Lory Del Santo è una naufraga della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Come abbiamo avuto modo di vedere dalle prime puntate il reality quest’anno ha messo in atto una grande novità. I concorrenti devono giocare in coppia anche se ci sono anche naufraghi ‘single’ su playa Sgamada.

La showgirl è in Honduras insieme al suo fidanzato Marco Cucolo. E’ stata proprio lei a dire al compagno di voler iniziare questo ‘viaggio’ insieme. Inizialmente Cucolo non era così entusiasta ma ha deciso di intraprendere questa esperienza per la sua amata. La Del Santo è una donna meravigliosa ed è un’attrice eccezionale ma ha lavorato anche come fotografa e come regista. Ha una carriera alle spalle pienissima dato che ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane. Ma com’era prima la showgirl? Vediamo alcuni scatti della naufraga e scopriamo com’è cambiata in questi anni.

Lory Del Santo, naufraga de L’isola dei famosi: com’è cambiata in questi anni

Showgirl, attrice, regista e fotografa, Lory Del Santo ha lavorato nel corso della sua carriera in diversi ambiti sempre ottenendo grande successo. In televisione oltre ai vari film in cui è stata presente nel cast, l’abbiamo vista anche in diversi programmi.

Oggi è una naufraga della nuova edizione de L’Isola dei famosi ma proprio Lory fu la vincitrice della terza edizione del reality nel 2005: la ricordate? Ma com’è cambiata in questi anni la concorrente? Vediamo insieme alcune foto.

Questo scatto in alto risale al 2018. Non sono passati molti anni e non sembra che la Del Santo sia così diversa. Dobbiamo dire che spesso si mostra con un’acconciatura diversa e anche con un taglio differente. In alcune occasioni l’abbiamo vista con i capelli lunghi e lisci, in altre con una capigliatura più morbida tendente al riccio. In questa foto aveva un taglio medio.

Non sappiamo precisamente quando è stata scattata la foto dato che la showgirl non l’ha fatto sapere in basso al post pubblicato sui social. Ovviamente è evidente che si tratta di uno scatto di diversi anni fa. I tratti del viso sono praticamente gli stessi. Voi la trovate diversa?

E ancora, in quest’ultima foto che vi mostriamo, notiamo un certo cambiamento. Lo scatto è più vecchio anche se anche di questo post non conosciamo la data. La showgirl all’epica portava i capelli molto più corti e naturali, sul riccio. Aveva un sorriso smagliante e uno sguardo magnetico. Ancora oggi a distanza di tempo è così, anzi, il tempo passa ma lei è sempre bellissima.