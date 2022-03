Matrimonio a prima vista, attimi di ‘panico’ alla scelta di Gianluca e Giorgia poi il colpo di scena

Matrimonio a prima vista, attimi di panico alla scelta finale di Gianluca e Giorgia ma subito dopo c’è il colpo di scena.

Nella puntata di mercoledì 30 marzo abbiamo scoperto la scelta finale delle coppie di Matrimonio a prima vista. E’ stata una continua sorpresa che ci ha lasciato senza parole, in positivo.

Questo è stato un viaggio che ci ha accompagnato per circa due mesi facendoci vivere le emozioni e le delusioni degli sposi protagonisti dell’esperimento sociale. La coppia che sicuramente ci ha portato a pensare, almeno all’inizio, che proprio non ci poteva essere nulla è quella formata da Giorgia e Gianluca. Durante la cerimonia sono apparsi così in contrasto e distanti che forse il nostro giudizio è stato un po’ affrettato. Ma entrambi sono riusciti a prendere l’esperimento come dovrebbe essere preso. Ma cos’è successo alla scelta finale? L’avete visto? Ci sono stati attimi di panico.

Matrimonio a prima vista, attimi di panico alla scelta finale di Gianluca e Giorgia poi il colpo di scena

L’ottava edizione di Matrimonio a prima vista ci ha accompagnato per circa due mesi facendoci vivere le emozioni, le gioie, i pianti e anche le delusioni degli sposi quasi in prima persona. Non tutti sarebbero capaci di avventurarsi in questo ‘viaggio’ con una persona che non si conosce.

Gianluca e Giorgia hanno deciso di farlo questo viaggio e si sono inaspettatamente trovati insieme, palesando inizialmente il totale contrasto di caratteri. Ma nel corso di queste settimane e in particolare durante la convivenza c’è stata una vera e propria evoluzione del legame. Ma cos’è successo alla scelta finale? Avete visto?

Giorgia ha esordito dicendo che sono stati fortunati perchè le cose pian piano si sono sbloccate. Nada Loffredi ha poi chiesto a Gianluca dei famosi ‘compromessi’: “Con Giorgia ad oggi non ho compromessi”, ha risposto. L’esperto Andrea Favaretto ha commentato dicendo che è stato un bellissimo percorso non solo di coppia ma anche individuale, e rispondendo ad alcune parole di Giorgia ha detto: “Da quello che tu dici è interpretabile che voi possiate durare” e la sposa ha poi detto: “Io ho tutte le intenzioni e tutta la speranza che questo accada”. Alla domanda di Nada su cosa volesse fare, ha risposto: “Io assolutamente mi tengo stretta la mia fede”.

Gianluca ha preso parola: “Anche a me piace portare questa fede al dito con scritto il suo nome, ho deciso di tenerla e portare avanti il matrimonio“. Ma proprio in questi istanti Giorgia si è alzata ed è andata fuori esordendo: “Io me ne vado”. Ci sono stati attimi di panico, Gianluca e anche gli esperti sono rimasti perplessi e Nada ha addirittura chiesto se fosse accaduto qualcosa, ma la sposa ha fatto ritorno con due regali.

Ha portato delle foto del matrimonio e un quadro delle nozze da appendere magari in camera da letto. Alla fine si sono scambiati un bacio. E’ stata una scelta molto bella ed inaspettata.

Ovviamente manca ancora l’episodio di Matrimonio a prima vista e poi: dopo mesi senza telecamere Giorgia e Gianluca sono ancora insieme?