Brutta notizia per Ilary Blasi: duro colpo per la conduttrice

Ilary Blasi è al timone de L’Isola dei famosi 2022, nelle ultime ore però per la conduttrice è arrivata una ‘brutta’ notizia.

Il 21 marzo 2022 Ilary Blasi è ritornata in televisione al timone della nuova edizione de L’Isola dei famosi. La presente edizione ha visto in atto una novità importante. I naufraghi affrontano infatti questo viaggio non individualmente come è sempre accaduto ma in coppia.

Se alcuni sono entrati già uniti come Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro o Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, altri sono stati ‘costretti’ a scegliersi. Questa per Ilary non è la prima volta nel reality da conduttrice dato che già lo scorso anno ha presentato il programma ed è stato un successo. L’isola dei famosi è solo una delle tante trasmissioni che la vede in veste di conduttrice. Nelle ultime ore però proprio in riferimento al reality è arrivata una brutta notizia per la Blasi: scopriamo di cosa si tratta.

Ilary Blasi, pessima notizia per la conduttrice de L’Isola dei famosi: è arrivata nelle ultime ore

Schietta, passionale ed esuberante, Ilary Blasi piace ai telespettatori proprio tanto. Queste sono solo alcune delle qualità che conquistano il pubblico. Non ama di certo gli schemi e non ha problemi anche durante una trasmissione, come in questo caso L’isola dei famosi, a sedersi a terra o chiudere un discorso un po’ noioso con due parole.

Dal 21 marzo 2022 ha ripreso il timone del reality che vede protagonisti ‘naufraghi’ pronti a vivere questa avventura non certo facile in Honduras su un’isola. Vi abbiamo accennato ad una brutta notizia giunta nelle ultime ore. Tale notizia riguarda proprio L’isola dei famosi.

A quanto pare, la puntata di giovedì 31 marzo ha avuto un calo di ascolti. Rispetto alla precedente, quella di lunedì 28 marzo, che era stata seguita da circa 3 milioni di spettatori, pari al 20.6 % di share, la diretta di giovedì si è fermata a poco più di 2 milioni di spettatori, pari al 15.7% di share. Un calo decisamente evidente. Forse la nuova formula non sta appassionando il pubblico da casa? Ovviamente il reality è appena cominciato e forse i telespettatori ancora devono entrare a pieno nelle dinamiche del gioco.