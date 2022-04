Belen Rodriguez come si tiene in forma? Questo è il suo pranzo

Da anni ci chiediamo quale sia il suo ‘segreto’ ed ora spunta una ‘prova inequivocabile’: ecco come si tiene in forma Belen Rodriguez.

Su Belen Rodriguez tanto si è scritto e detto: amata, invidiata, criticata, ammirata, fatto sta che la showgirl argentina è da sempre un modello d’ispirazione per tante donne che cercano di carpirne tutti i ‘segreti’ di bellezza.

Dal make up ai vestiti indossati, dall’allenamento fitness agli accessori, l’attuale conduttrice de Le Iene in coppia con Teo Mammuccari continua da anni a dettare legge in fatto di tendenze e moda.

Anche nel celebre programma di Italia Uno sta sfoggiando i suoi migliori look e ciò che si nota subito è il suo fisico smagliante nonostante abbia dato alla luce da pochi mesi la sua secondogenita Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese.

Un dono proveniente sicuramente da Madre Natura, ma che Belen cerca di mantenere intatto prendendosi cura di sé com’è giusto che sia. Attivissima sui social, l’abbiamo vista spesso durante le sue sessioni di allenamento, ma viene spontaneo chiedersi quale sia il suo ‘trucco’ a tavola. Proprio in queste ore ha condiviso tramite Instagram una foto del suo pranzo, vediamola insieme!

Belen Rodriguez, svelato il ‘trucco’: ecco come si tiene in forma

Presa dai mille impegni quotidiani di una mamma e soprattutto ora che è impegnata nella conduzione di un programma in prima serata, è comprensibile che Belen scelga pasti leggeri, salutari e nutrienti. “Mens sana in corpore sano” dicevano i latini e, a quanto pare, lei condivide appieno questo motto.

Nella foto condivisa oggi, vediamo cosa mangia durante la pausa pranzo ed effettivamente si nota che pone molta attenzione all’alimentazione. In primo piano, un bel piatto di salmone e farro con un un filo d’olio extravergine. Un pasto salutare, senza troppe calorie e ricco di sostanze benefiche per il corpo.

Questo, ovviamente, è solo uno degli accorgimenti che l’ex moglie di Stefano De Martino (col quale è stata avvistata sempre più spesso ultimamente), adotta per conservare la sua splendida forma fisica, immutata a dispetto del passare degli anni.

Un’immagine davvero invitante che, da estimatrice della buona cucina quale è, l’amatissima sudamericana ha voluto condividere con chi la segue.