Pechino Express, accadrà dalla prossima puntata: che cosa cambia dalla quinta tappa

Pechino Express, dalla prossima puntata tutto cambia: che cosa accadrà dalla quinta tappa in poi.

Giovedì 31 marzo è andata in onda la quarta puntata della nuova edizione di Pechino Express. I viaggiatori hanno attraversato la Turchia e dalla prossima tappa saranno in Uzbekistan.

Sembrerebbe che ci sia una coppia imbattile, parliamo di Mamma e Figlia formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Anche in questa quarta tappa sono riuscite ad arrivare tra le prime tre coppie al traguardo intermedio e nella prova immunità hanno vinto ancora loro. Così Mamma e figlia non solo hanno ricevuto l’immunità che le ha così portate direttamente alla tappa successiva ma hanno goduto di un bellissimo bonus. Ma dalla prossima puntata ci sarà una svolta: vediamo che cosa cambia.

Pechino Express, cosa cambia dalla prossima puntata: vediamo cosa accadrà dalla quinta tappa

La quarta puntata di Pechino Express ha messo in evidenza i primi segni di inimicizie. Abbiamo notato che Italia- Brasile sono molto competitive e vogliono vincere ad ogni costo. Ma proprio questo loro comportamento non piace a tutti i concorrenti e sembrerebbe che ci siano nascosti i primi screzi.

Purtroppo la quarta tappa era ad eliminazione. Nikita Pelizon e Helena Prestes sono arrivate per prime e nella scelta tra Padre e Figlio e Gli Indipendenti arrivati per ultimi hanno deciso di far rischiare Ciro Ferrara e suo figlio Giovambattista. Come abbiamo detto era ad eliminazione e così hanno abbandonato il gioco. Anche in questa fase la forza e la velocità di Madre e Figlia si è fatta sentire e ancora una volta sono riuscite ad arrivare tra le prime al traguardo intermedio e a vincere nella prova immunità.

Ma a quanto pare dalla prossima puntata tutto cambia. Infatti dalla quinta tappa non ci saranno più immunità e quindi chi arriva al traguardo intermedio non potrà usufruire più di questa grande opportunità. Ma ci sarà comunque un bonus che scopriremo visionando la puntata. Purtroppo, Costantino Della Gherardesca ha avuto un infortunio. Ricordiamo che durante la terza tappa ha viaggiato con Enzo Miccio in coppia e durante il viaggio è caduto. Come riportato ieri in puntata, si è infortunato.

Ma a quanto pare, come annunciato, ci sarà un nuovo timoniere e sarà proprio Enzo Miccio. Non sappiamo però se in questo caso ci sarà solo l’ex concorrente a guidare le coppie, non abbiamo ancora conoscenza della prossima dinamica. Lo scopriremo però a breve.