Dopo Doc-nelle tue mani arriva l’annuncio di Luca Argentero che lascia tutti senza parole

A distanza di qualche settimana da Doc-nelle tue mani, arriva l’annuncio di Luca Argentero che lascia tutti senza parole.

Vi è piaciuto il finale di stagione di Doc-nelle tue mani? Sapevamo benissimo che i nuovi episodi del medical drama di Rai Uno avrebbero conquistato tutti e, in effetti, è stato proprio così.

Ci sarà una terza stagione di Doc-nelle tue mani? È questa la domanda che un po’ tutti si sono fatti appena terminati i nuovi episodi. E alla quale, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Luca Argentero ha già chiaramente risposto. Nelle scorse ore, però, l’attore torinese si è lasciato andare ad un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. È comparso sulla sua pagina social ufficiale e, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. Pronti a scoprire di che cosa parliamo?

L’annuncio di Luca Argentero spiazza: accadrà dopo Doc-nelle tue mani

A distanza di qualche settimana dal finale di stagione di Doc-nelle tue mani, Luca Argentero non ha potuto fare affatto a meno di condividere un annuncio davvero pazzesco. Come dicevamo precedentemente, l’attore torinese ha aggiornato i suoi sostenitori social su questo importantissimo appuntamento. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la loro reazione. D’altra parte, chi è che non vorrebbe rivedere il bell’Argentero sul piccolo schermo? Decisamente nessuno! Seppure fare l’attore non era affatto nei suoi piani iniziali, il buon Luca svolge alla grande questa professione. E non perde occasione di poter dimostrare quanto sia portato per questo mestiere.

Save the date: 13 Aprile 2022! È proprio in questo giorno che Luca Argentero, insieme ad Edoardo Scarpetta e Cristiana Capotondi, ritornerà sul piccolo schermo con “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek. A quanto pare, la serie televisiva sarà disponibile solo su Disney Plus con tutti i suoi episodi.

Un annuncio davvero fantastico, da come si può chiaramente comprendere. E che, in men che non si dica, non solo ha fatto il giro del web, ma ha reso entusiasti tutti i suoi ammiratori. Noi non prenderemo impegni per Mercoledì 13, voi?