Prima de L’Isola dei famosi abbiamo visto Carmen Di Pietro in un altro famoso reality: ecco quale

Prima de L’Isola dei famosi abbiamo visto Carmen Di Pietro in un altro famoso reality: ricordate dove è stata concorrente?

Carmen Di Pietro è una naufraga della nuova edizione de L’Isola dei famosi ma non è da sola in Honduras. Come abbiamo avuto modo di vedere dalle prime puntate, la nuova edizione ha messo in atto una grande novità.

I concorrenti vivono questa esperienza in coppia. Mentre per alcuni è stato molto più semplice dato che sono entrati già uniti, per altri non è stata proprio una passeggiata perchè sono stati messi davanti alla scelta. Carmen di Pietro è sbarcata in Honduras già in coppia, con suo figlio Alessandro. Un rapporto che appare altalenante e che proprio per questi continui punzecchiamenti tra i due è molto amata dal pubblico. Amore che i telespettatori hanno dimostrato quando mamma e figlio, trovatisi al televoto per ben due volte, sono stati salvati con percentuali decisamente alte. Per la showgirl questa non è la prima partecipazione ad un reality: ricordate dove l’abbiamo già vista?

Carme Di Pietro prima de L’Isola dei famosi: ricordate in quale reality l’abbiamo vista?

La nuova edizione de L’Isola dei famosi è cominciata il 21 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Conduzione che al pubblico piace proprio tanto. La conduttrice non ama gli schemi anzi li rompe continuamente.

Se deve chiudere un discorso non inerente al programma o che può apparire un po’ noioso, lo chiude con due semplici parole senza farsi troppe paranoie. E non si fa problemi quando a fine serata si siede sul pavimento dello studio. Semplicità e schiettezza sono doti che da sempre la caratterizzano e che da sempre conquistano i telespettatori. Nella nuova edizione de L’Isola dei famosi tra le naufraghe che non passano di certo inosservate c’è Carmen Di Pietro. La showgirl è in coppia con suo figlio Alessandro. Questa per la showgirl non è però la prima partecipazione come concorrente. In passato l’abbiamo vista in un altro famoso programma.

Carmen ha partecipato nel 2017 alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, condotta proprio da Ilary Blasi. Anche nella casa il suo esuberante carattere è uscito fuori. Purtroppo fu eliminata nel corso della quarta puntata contro Daniele Bossari, vincitore poi della seconda edizione.