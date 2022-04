La ‘confessione’ di Benedetta Rossi: “Dopo l’intervento alla schiena…”

Benedetta Rossi lo ‘confessa’ dopo l’intervento alla schiena: ecco che cosa ha fatto sapere ai suoi follower.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più famose d’Italia ed è anche tra le più amate. Ha iniziato a muovere i primi passi quando nel 2009 pubblica alcuni video in un canale youtube dal nome AgriturCasaVecchia, dal nome dell’agriturismo di famiglia, per diversi clienti che chiedevano le ricette preparate.

Pian piano le visualizzazioni crescono così tanto da farla diventare, appunto, una famosa food blogger. La popolarità la porta dritta in televisione, famosi sono i suoi format come Fatto in casa per voi. Ovviamente anche il suo canale social è esploso. Su instagram è seguita pensate da oltre 4 milioni di follower: questi sono numeri da star!

Proprio sul suo canale nel mese di gennaio ha fatto sapere che doveva fare un’operazione alla schiena che rimandava da tanto tempo. L’intervento è andato bene e la food blogger è poi tornata a casa dove ha iniziato un percorso di riabilitazione. Nelle ultime ore Benedetta ha fatto una particolare ‘confessione’: vediamo che cosa ha raccontato.

Benedetta Rossi, che cosa ha ‘confessato’: “Dopo l’intervento alla schiena…”

La famosa e amata food blogger a gennaio ha subito un’operazione alla schiena. L’ha fatto sapere ai suoi milioni di follower pubblicando una foto in cui a corredo scriveva: “E’ un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo”.

Dopo qualche giorno ha rassicurato tutti coloro che la seguono spiegando che l’intervento era andato bene. Nei giorni successivi Benedetta ha avuto difficoltà nei movimenti ma pian piano è riuscita a ristabilirsi. Nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo post e ha fatto una confessione. Nulla di grave sia chiaro, anzi.

La conduttrice ha scherzato dicendo che dopo l’intervento e gli esercizi di allungamento ha guadagnato qualche centimetro in altezza: “Dopo l’intervento alla schiena che mi hanno un po’ raddrizzato e gli esercizi di allungamento che faccio tutte le mattine, penso di aver guadagnato qualche centimetro in altezza. Marco ci rimane male perchè in foto sembro più alta di lui”, ha scritto a corredo di uno scatto in si mostra insieme al marito Marco. Naturalmente Benedetta sta scherzando. Inoltre ha concluso il messaggio dicendo che sta bene e che è un po’ ‘più dritta di prima’.