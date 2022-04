Irama sfoggia un nuovo taglio di capelli: il cambio look ha ‘spiazzato’ i fan

Irama ha spiazzato i fan con il suo nuovo cambio look: come si è mostrato il cantante sui social.

Tutti amano Irama, cantante che abbiamo conosciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. E fu proprio lui il vincitore della diciassettesima edizione. Un’esperienza che ha fatto sì che diventasse non solo conosciuto ma anche molto apprezzato.

Nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo era tra i big e il suo brano Ovunque sarai ha lasciato il pubblico senza parole. Il testo è meraviglioso e accompagnato dalla sua voce è riuscito ad arrivare al cuore di tutti. Sicuramente era tra i papabili vincitori ma nella serata finale si è classificato al quarto posto. Irama è molto amato e questo affetto da parte dei fan è possibile vederlo anche sui social. Il suo canale instagram è infatti seguito da circa un milione e mezzo di follower. Gli scatti pubblicati ad oggi non sono moltissimi e per la maggior parte riguardano comunque l’aspetto professionale. Ma nelle ultime ore il cantante ha letteralmente spiazzato i fan condividendo una foto inaspettata. Inaspettata in tutti i sensi perchè è apparso molto diverso dal solito o almeno rispetto agli ultimi anni. Irama ha sfoggiato un nuovo look: siete curiosi di vederlo?

Irama, il cambio look conquista i fan: dal prima al dopo la differenza è evidente

Nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, Irama sul palco dell’Ariston ha portato il brano Ovunque sarai. Si è classificato al quarto posto nella serata finale. Al termine della kermesse ha svelato sui social a chi fosse dedicata la sua canzone.

Attraverso il suo canale social aveva condiviso uno scatto che lo ritraeva quando era solo un bambino con al suo fianco sua nonna che lo tiene per mano. A corredo del posto aveva scritto: “Dedicato a te, ovunque sarai”. L’artista ha così voluto dedicare il brano portato al Festival di Sanremo alla sua amata nonna e questo dimostra quanto forte fosse il suo legame. Prima vi abbiamo accennato ad un cambio look dell’artista. Nelle ultime ore ha lasciato letteralmente i fan senza parole: avete visto come si è mostrato?

Irama non è molto social e in particolare non pubblica spesso scatti personali ma questa volta ha fatto un’eccezione. A quanto pare ha deciso di dare un taglio ai suoi capelli e ha sfoggiato un nuovo fantastico look. Taglio corto e capelli ricci, così si è mostrato il cantante. Voi cosa ne pensate? Negli anni ha spesso cambiato look sorprendendoci ogni volta.