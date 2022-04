La pupa e il secchione 2022, Valentina Matteucci: che cosa studia e qual è la sua grande passione

Valentina Matteucci è la secchiona della nuova edizione de La pupa e il secchione: scopriamo che cosa studia e qual è la sua grande passione.

Nella nuova edizione de La pupa e il secchione i concorrenti vivono insieme in una villa meravigliosa. Sono divisi in pupe e secchioni e secchione e pupi e giocano in coppia. Al timone del programma c’è Barbara D’Urso che ha scelto tre opinionisti d’eccezione, Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Nella scorsa puntata c’è stata la prima eliminazione. Ad uscire dal reality è stata la coppia formata da Nicolò Scalfi e Vera Miales. Ma c’è stato anche un abbandono. Flavia Vento ha scelto di lasciare il suo ruolo da pupa prima del previsto. Al suo posto è arrivata Elena Morale, diventata nota proprio grazie al programma nel 2010. All’epoca si classificò al secondo posto. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto i concorrenti. Nel gruppo delle secchione c’è Valentina Matteucci: ma che cosa studia? Scopriamo la facoltà universitaria scelta.

La pupa e il secchione 2022, Valentina Matteucci: che cosa studia e qual è la sua più grande passione

In settimana i concorrenti de La Pupa e il secchione si preparano su vari argomenti e temi in vista della puntata, dove affrontano una serie di prove. Queste provano decretano poi un’eliminazione. La scorsa volta c’è stata la prima, la coppia formata da Vera Miales e Nicolò Scalfi ha lasciato il gioco.

Nel gruppo delle secchione c’è anche Valentina Matteucci che fa coppia con Alessandro Tripi. Il Pupo nella vita è un operaio e lavora in una ditta di pelli. Svolge anche un secondo lavoro, è un body builder e questo non stupisce dato che ha un fisico palestrato. Ma cosa sappiamo della concorrente? Sapete che cosa studia e qual è la sua passione?

Come da lei confermato nel video di presentazione, ha 23 anni ed è una studentessa di Scienze politiche al terzo anno. Valentina ha detto che non ha mai messo un vestito e non ha mi messo i tacchi. E’ una grandissima appassionata di briscola e cerca di allenarsi tutti i giorni in vista dei tornei. Inoltre fa parte di un’associazione di volontariato in cui aiutano malati disabili.