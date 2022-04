La naufraga ha abbandonato L’Isola dei famosi: si era ustionata durante la prova del fuoco

Isola dei famosi, la naufraga ha abbandonato il gioco ed è tornata in Italia: si era ustionata durante la prova del fuoco.

Lunedì 4 aprile è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi. I concorrenti sono divisi in due gruppi. In questa edizione alcuni naufraghi sono sbarcati già in coppia, come Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo o Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e altri invece da ‘single’.

Ma anche chi è arrivato da solo è stato ‘costretto’ a scegliersi un partner. Abbiamo visto però che che quando una coppia di playa acopiada viene eliminata si scioglie e arriva a Playa Sgamada. I concorrenti giocano poi individualmente ma devono nuovamente formare una coppia. Durante la diretta di lunedì, poco prima delle nomination, Ilary Blasi ha dato un importante annuncio. Ha spiegato che una naufraga è tornata in Italia: entriamo nel dettaglio e vediamo di chi si tratta e cos’è successo.

Isola dei famosi, la naufraga ha abbandonato il gioco: si era ustionata durante la scorsa prova del fuoco

Ilary Blasi ha aperto la puntata di lunedì 4 aprile concentrando l’attenzione sugli scontri che negli ultimi giorni hanno movimentato sia playa acopiada sia playa sgamada. I naufraghi hanno caratteri molto diversi e questo in aggiunta alle difficoltà di vivere sull’isola provocano delle discussioni anche spesso accese.

Poco prima delle nomination la conduttrice ha però informato il pubblico di una importante notizia. Patrizia Bonetti è stata costretta a ritirarsi e ha quindi abbandonato il gioco. Purtroppo due puntate fa, durante la prova del fuoco, si era ustionata. Già nella puntata precedente non era presente e Ilary aveva informato i telespettatori dicendo che la naufraga era sotto osservazione per le ustioni riportate durante la prova.

Negli ultimi giorni le voci si sono fatte insistenti su un possibile ritiro da parte della Bonetti. Nella diretta di lunedì la conduttrice ha confermato a quanto pare queste voci: “C’era un’altra naufraga che ha giocato la prova del fuoco, parlo di Patrizia Bonetti che è tornata in Italia, si sottoporrà a delle cure e noi le facciamo il nostro grande in bocca al lupo. Ovviamente Patrizia ti aspettiamo qui in studio quando vuoi”.