Ultima fermata, dopo l’addio Samuel e Valentina sono tornati insieme? Ecco cosa è successo

Ad Ultima fermata Samuel e Valentina si sono detti addio ma cos’è successo dopo il programma?

Ultima fermata è un nuovo programma partito il 23 marzo su canale 5. Nel format si presentano delle coppie che stanno affrontando dei problemi interni. E’ Simona Ventura la conduttrice che spiega cosa succede tra di loro.

Nella puntata precedente abbiamo conosciuto Samuel e Valentina. E’ stato l’uomo a scrivere ad Ultima fermata perchè voleva dare a se stesso e al suo matrimonio un’ultima possibilità. Come raccontato durante il video di presentazione dopo la nascita delle loro gemelline, Valentina capisce che il marito pretende di decidere tutto lui. La situazione peggiora e così decide di fargli recapitare una lettera di separazione dall’avvocato. In questo rapporto però subentra un’altra persona, Stefano, migliore amico di Valentina, dove spesso la donna va a dormire per confidarsi. Durante il confronto finale la coppia si è detta addio. Purtroppo le incomprensioni e la distanza erano più forti.

Ma dopo la fine del programma, cos’è successo? Samuel e Valentina sono tornati insieme? Scopriamo cosa hanno raccontato.

Ultima fermata, cos’è successo tra Samuel e Valentina dopo il programma

Samuel e Valentina ad Ultima fermata si sono detti addio. La coppia ha capito che la distanza e le incomprensioni sono troppo forti e i due viaggiano su due binari diversi. Ma cos’è successo dopo l’addio al confronto finale?

L’abbiamo scoperto grazie ad un video pubblicato sul profilo del programma. A quanto pare non sono tornati insieme anche se vivono nella medesima casa. Samuel nel video dice che non si sono riuniti ma vivono insieme perchè stanno cercando di vivere una situazione meno dannosa possibile per ogni membro della famiglia: “Dopo Ultima fermata ci sono stati dei gesti, delle carinerie che facevano sperare. Ma è bastato mettere piede a Bolzano per ritornare come prima se non peggio. Adesso basta, devo prendere la mia vita in mano”. Ha inoltre aggiunto che tutti e due hanno detto delle verità ma risultano diverse. Dice che lui non l’ha mai messa in gabbia, come affermato da Valentina: “Per esempio, vuoi andare a ballare, andiamo insieme, non vuoi andare insieme e allora è un altro discorso”.

Come confermato da lui, il rapporto tra Stefano e Valentina è rimasto lo stesso, anzi, i due si vedono quasi tutti i giorni.

Anche Valentina ha confermato le parole di Samuel sui primi giorni ma ha spiegato: “Poi però si mette la sua speranza… non significa che ti amo ancora, io non lo amo più. Sì, dobbiamo avere rapporti civili. Io sono comunque andata a dormire a casa di Stefano, perchè ho anche le sue chiavi, ma questo non vuol dire che lui c’è sempre“.

Nel video abbiamo conosciuto anche Stefano. Quest’ultimo ha detto che vuole molto bene a Valentina: “Stefano è il mio migliore amico, è la mia roccia”. Hanno raccontato come si sono conosciuti e hanno inoltre detto che spesso si vedono: “I problemi prima che arrivasse Stefano erano già in casa, lui ha sempre avuto sempre massimo rispetto, non si è mai intromesso”, ha detto Valentina e ha aggiunto parlando del suo amico: “Se io non sto bene prima con me stessa come faccio a dare il cuore a una persona del genere, poi magari un giorno, non lo nego, non si sa mai dalla vita”. Stefano e Valentina hanno confessato di volersi un gran bene e di avere molti progetti insieme, partendo da quelli lavorativi.