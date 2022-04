Manila Nazzaro ha ceduto al ritocco estetico? Ecco cosa ha ammesso

La bellezza di Manila Nazzaro non può assolutamente passare inosservata, ma ha mai ceduto al ritocco estetico? Cosa è emerso.

È stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione GF VIP, Manila Nazzaro. Entrata in gioco proprio nel corso delle prime puntate, l’ex Miss Italia si è dimostrata sin da subito una concorrente d.o.c., tanto da riuscire ad arrivare ad un passo dalla finale.

Oltre a catturare l’attenzione del pubblico italiano per il suo carattere schietto e determinato, Manila Nazzaro non è assolutamente passata inosservata anche per la sua bellezza. Non è un caso, infatti, se nel lontano 1999 ha vinto anche il titolo di Miss Italia. A proposito, avete visto com’è cambiata da quel momento? Fisico longilineo, occhi chiari e capelli biondi, la bella conduttrice e showgirl è una vera e propria dea. Vi siete mai chiesti, però, se sia mai concessa a qualche piccolo ritocco estetico? Proprio recentemente, nello studio di Verissimo, Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno ammesso di averlo fatto, ma di essersi pentite dopo un po’ di tempo. Della bella Manila, invece? Scopriamo cosa avrebbe ammesso l’ex Miss Italia nella casa del GF Vip.

Manila Nazzaro si è sottoposta a qualche ritocco estetico?

Siamo nel 2022 e la chirurgia estetica non deve rappresentare affatto un tabù! È stata proprio la bella Diletta Leotta a dirlo senza troppi giri di parole nello studio di Verissimo qualche mese fa. D’altra parte, che male c’è se una persona non sta in pace col suo corpo e vuole modificarne qualche piccolo “dettaglio”? Assolutamente nessuno!

Da una bellezza davvero impressionante, vi siete mai chiesti se Manila Nazzaro si sia mai sottoposta ad una ritocco estetico? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex Miss Italia abbia confessato di averlo fatto tra le quattro mura della casa del GF Vip. Parlando con alcune delle sue compagne di viaggio, la conduttrice ha rivelato di essersi rifatta il seno dopo la nascita del suo primogenito. Oltre a questa parte del suo corpo, però, Manila è tutta naturale!

Per noi è decisamente bellissima, voi non credete?