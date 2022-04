Miriam Candurro mostra un ‘angolo’ della sua nuova casa: è uno dei suoi posti preferiti

Miriam Candurro mostra sui social un angolo della sua casa: è uno dei suoi posti preferiti.

Miriam Candurro interpreta in Un posto al sole Serena Cirillo. L’attrice è entrata a far parte del cast nel 2012 e non ha più lasciato la soap opera. Il suo personaggio è tra i più amati ma dobbiamo ammettere che tutto il cast è amatissimo dai telespettatori.

Prima ancora di vestire i panni di Serena in Un posto al sole l’abbiamo vista in televisione in diverse fiction. Impossibile dimenticare l’attrice in E poi c’è Filippo, La squadra7, L’inchiesta, Don Matteo 5. E ancora sul piccolo schermo ha recitato nella serie che ha avuto un forte successo, Capri, dove ha vestito i panni di Lucia Proto. Ha recitato anche in Sotto Copertura, I bastardi di Pizzofalcone, Non dirlo al mio capo, Che Dio ci aiuti 4, Sotto copertura-La cattura di Zagaria. L’attrice è molto amata ed è conosciuta dal grande pubblico, proprio per questo è anche molto seguita sui social.

Attraverso il suo canale instagram interagisce con i suoi migliaia di follower. Nel marzo del 2021 la Candurro ha svelato di aver preso casa nuova e non ha nascosto l’emozione di aver fatto questo importante passo. Di recente ha pubblicato un post in cui ha mostrato uno dei posti preferiti della sua dimora.

Come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un canale social dove interagisce con i suoi migliaia di follower. Circa un anno fa, nel marzo 2021, l’attrice ha fatto sapere di aver preso casa nuova. Non ha nascosto la gioia di aver fatto un passo così importante: “Uno dei nostri sogni più grandi si è appena realizzato. Da ora in poi ci sarà un luogo che chiameremo ‘casa nostra’, che farà da cornice a tutti i nuovi momenti insieme, alle gioie, alle preoccupazioni… alla vita”, aveva scritto in basso alla foto in cui c’è lei insieme al marito Mauro Tornincasa. Di recente, Miriam ha mostrato uno dei posti preferiti della sua nuova casa, la cucina.

“Ecco a voi uno dei miei posti preferiti della nuova casa. Come vi ho raccontato ho conservato la mia cucina precedente ma per rinnovarla ho cambiato il top”. Per la cucina l’attrice ha scelto il colore Nero assoluto in contrasto con il bianco laccato e l’oro. L’attrice di Un posto al solle è soddisfatta della sua cucina perchè è proprio come piace a lei.