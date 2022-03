Isola dei famosi, la naufraga assente in diretta: si è ustionata durante la prova del fuoco

Isola dei famosi, la naufraga assente in la diretta nella puntata di lunedì: si è ustionata durante la prova del fuoco.

Lunedì 29 marzo è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi ha spiegato che in questi giorni in Honduras c’è stata una tempesta e per questo i naufraghi sono stati messi in sicurezza. Quando il tempo si è calmato, è stato possibile farli ritornare in spiaggia.

Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro erano al televoto contro Antonio Zequila e Floriana. E’ stata la seconda coppia citata ad essere eliminata ma non definitivamente dal gioco. La regola prevede infatti che possano continuare da separati su playa Sgamada. Floriana però ha avuto un crollo e ha più volte detto di voler lasciare dato che non si aspettava di dover vivere in quel modo, in coppia. Prima ancora di entrare nel vivo della diretta, Ilary Blasi ha fatto sapere che una naufraga non era presente.

Ilary Blasi ha aperto la diretta de L’Isola dei famosi spiegando che c’era stata una tempesta in Honduras. I naufraghi però sono stati messi subito in sicurezza al coperto fino a quando il tempo non si è calmato.

A quanto pare sull’isola l’atmosfera è abbastanza movimentata. Le tensioni sono all’ordine del giorno. I concorrenti non vanno d’amore e d’accordo. Le diverse personalità e ovviamente anche la difficoltà di vivere non in una zona di confort portano agli scontri aperti. Prima di entrare nel vivo della diretta, la conduttrice ha spiegato che Patrizia Bonetti, entrata la scorsa settimana in gioco, non era presente.

La scorsa puntata ha affrontato la prova del fuoco e a quanto pare si è ustionata. La conduttrice ha fatto sapere: “Patrizia sta bene ma nella scorsa puntata si è ustionata durante la prova del fuoco quindi preferiamo tenerla sotto osservazione”. Come spiegato da Ilary, la naufraga si è ustionata alla prova del fuoco ma sta bene, si trova solo sotto osservazione. Molto probabilmente sarà presente nella prossima puntata.