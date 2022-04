Francesca Michielin non può crederci: “E’ il sogno di sempre”

Francesca Michielin non può credere a quello che le è successo: “E’ il sogno di sempre”.

Tutti amano e conoscono a memoria le canzoni di Francesca Michielin. L’artista dopo la vittoria della quinta edizione di X-Factor nel 2011 ha calcato centinaia di importanti palchi. Qui ha portato la sua voce e la sua musica che ci lascia ogni volta senza parole.

Nel mese di marzo 2022 l’abbiamo vista alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Non vi ha partecipato tra i big ma in qualità di direttrice d’orchestra per il brano di Emma Marrone Ogni volta è così. Dopo due settimane la cantante ha raggiunto un importante traguardo, ha conseguito il diploma di laurea di primo livello in canto jazz presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto. La notizia è arrivata sui social e sempre sui social, nelle ultime ore, ha messo al corrente i suoi follower di quanto successo: “E’ il sogno di sempre”.

Francesca Michielin non può credere a quello che è successo: “E’ il sogno di sempre”

Francesca Michielin è molto attiva sui social, dove il suo profilo instagram è seguito da quasi un milione di follower. Il 24 febbraio la cantante ha fatto sapere del traguardo raggiunto: ha conseguito il diploma di laurea di primo livello in canto jazz.

Con un video pubblicato sul suo canale ha mostrato gli attimi di quel giorno con un dopo pieno di felicità. Ma a quanto pare per la giovane artista le sorprese non finiscono mai. Nelle ultime ore ha messo al corrente tutti coloro che la seguono di quanto successo ma è lei stessa a non crederci ancora. Questo per lei è proprio un sogno, un sogno di sempre, ci fa sapere.

Alle nomination dei David di Donatello c’è anche il suo nome, ebbene sì. Il suo brano Nei tuoi occhi è candidato per il premio di ‘Miglior canzone originale‘. Infatti tale brano fa parte della colonna sonora del film Marylin ha gli occhi neri. La cantante ha pubblicato uno scatto in cui ha manifestato tutta la gioia e lo stupore del momento e a corredo ha scritto: “Sono abbastanza sconvolta, perchè è il sogno di sempre. ‘Nei tuoi occhi’ è candidata come miglior canzone originale ai David di Donatello! Prontoo 118 aiuto”. Complimenti a Francesca che continua ad accogliere successi!