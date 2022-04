Carmen Di Pietro, com’è la naufraga senza trucco: le immagini a confronto

Carmen Di Pietro è una naufraga de L’Isola dei famosi: vediamo com’è con e senza trucco, ponendo le immagini a confronto.

Ilary Blasi è al timone anche quest’anno de L’Isola dei famosi. Le novità presentate sono tante. Gli opinionisti scelti sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Un cambiamento importante riguarda i concorrenti.

Abbiamo scoperto che devono ‘giocare’ in coppia. Mentre per alcuni è stato molto più semplice almeno inizialmente dato che sono arrivati già in coppia, come Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo o Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, per altri arrivati ‘single’ non è stato così. Ma anche le coppie possono sciogliersi, infatti se viene eliminata si separa e sbarca su playa Sgamada da single. Ovviamente solo uniti si entra in gioco e quindi bisogna formare una nuova unione. Carmen Di Pietro, come abbiamo detto, è con suo figlio. Nelle nomination che li ha visti protagonisti sono risultati i preferiti. La showgirl è molto esuberante e schietta, dobbiamo ammettere che è una donna di grande fascino. L’abbiamo sempre vista preparata e ben curata nelle trasmissioni televisive ma naturalmente sull’isola non ha a disposizione il necessario per prendersi perfettamente cura di se stessa: vediamo quali sono le differenze, con e senza trucco.

Carmen Di Pietro, com’è senza trucco la naufraga: le immagini prima e dopo

Carmen Di Pietro è una naufraga de L’Isola dei famosi. E’ entrata in gioco con suo figlio Alessandro. Sono una coppia che piace al pubblico tanto che nelle nomination si sono salvati sempre, anche con percentuali abbastanza alte.

Non trovano però un certo equilibrio con gli altri naufraghi. Più volte si sono scontrati, in particolare la bella showgirl è spesso in contrasto con il gruppo. Abbiamo sempre visto Carmen ben preparata, ma ovviamente sull’isola non ha questa opportunità dato che i concorrenti non hanno tanti effetti personali o comunque hanno portato solo il necessario. Adesso poniamo un’immagine della bella naufraga sull’isola, quindi senza trucco e vediamo com’è con e senza make up.

Cosa ne pensate? Carmen anche senza trucco è una donna molto bella ed affascinante. Il viso appare molto più stanco dato che le notti e le giornate in Honduras sono difficili. Il trucco che lei utilizza è spesso dalle tonalità accese. Mettendo a confronto le immagini qualche differenza c’è ma la bellezza acqua e sapone della showgirl colpisce.