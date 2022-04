Isola dei Famosi, Alvin perde le staffe con un naufrago: “C’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, com’è possibile?”

Strigliata in diretta da parte di Alvin durante la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2022: ecco con chi se l’è presa l’inviato.

I nervi cominciano a cedere a L’Isola dei Famosi 2022 e non solo tra i concorrenti: stavolta anche Alvin ha perso la pazienza. La puntata andata in onda ieri sera 7 aprile, ha messo a dura prova il self-control dell’inviato che non ne ha potuto più ed ha ripreso un naufrago.

E’ noto a tutti quanto Alvin svolga alla perfezione il suo ruolo di inviato dall’Honduras: il bravissimo conduttore tv, speaker radiofonico e produttore musicale ha già dimostrato per ben due volte in passato la sua capacità di gestire dall’Isola i concorrenti e le dinamiche del gioco e questa volta si conferma impeccabile.

In quasi tre settimane, i naufraghi hanno già avuto parecchie discussioni e la fame e la fatica non attenuano di certo i disaccordi. Ieri sera si è parlato ad esempio di alcuni problemi tra Ilona Staller e altri concorrenti tra cui Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo.

Proprio in quel frangente, il fratello di Belen ha parlato spesso al posto del papà e sia Ilary Blasi dallo studio che Alvin in Palapa gli hanno detto di lasciare il genitore libero di esprimersi. L’argentino ha poi iniziato a lamentarsi del montaggio delle clip e questa insinuazione ha dato non poco fastidio all’inviato.

Durante alla prova leader, Alvin lo ha poi sgridato in diretta. Vediamo cos’è successo.

Isola dei Famosi, Alvin zittisce Jeremias: “Decido io”

Per contendersi la nomina di leader della settimana, i concorrenti si sono sfidati l’un l’altro restando in tensione con la corda col corpo spinto in avanti. Avrebbe vinto chi resisteva più a lungo senza cadere nel fango.

Alvin stava controllando la correttezza delle posizioni di ciascun partecipante e, nonostante avesse già ripreso Floriana, Gustavo Rodriguez continuava a dire che l’ex gieffina non era posizionata bene. L’inviato però ha precisato che controlla attentamente tutto e, proprio in quel momento, ha evidentemente notato un’espressione contrariata anche da parte di Jeremias.

A quel punto, Alvin ha perso le staffe: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”, ha detto.

Notato lo sfogo, l’opinionista Nicola Savino è intervenuto dallo studio: “Un applauso, per la prima volta dal 2002 si è arrabbiato”. L’inviato ha spiegato allora che le prove vengono studiate attentamente dalla produzione e che in questo caso non c’era nessun errore.

Insomma, fino alla fine di questa edizione chissà quanti altri colpi di scena ci aspettano! Stay tuned!