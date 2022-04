Come fa Csaba Dalla Zorza ad essere così in forma: è lei stessa a svelarlo

Csaba Dalla Zorza è sempre in forma smagliante: la conduttrice svela come fa a non ingrassare.

Dopo lo scorso annuncio di Diego Thomas in cui metteva al corrente i fan della sua assenza nelle nuove puntate di Cortesie per Gli ospiti, ad affiancare Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi è arrivato l’attore e conduttore tv Luca Calvani.

Il format è sicuramente tra i più seguiti su Real Time non solo per lo ‘svolgimento’, ma anche grazie alla presenza e il savoir- faire dei presentatori nonchè giudici. Csaba è una conduttrice ed è anche una scrittrice, sono molte le opere pubblicate che riguardano la passione per la cucina. Soltanto pochi mesi fa ha dato un annuncio molto bello. Infatti dal novembre del 2021 è la direttrice del mensile Maria Claire Maison-Italia: “Accettare di dirigere una rivista di arredamento e design non è stato immediato… eredito un giornale che amo e mi sento colma di gratitudine”, aveva fatto sapere. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti è molto attiva sui social e interagisce spesso con i suoi follower. Nelle ultime ore ha risposto ad alcune delle domande che gli erano state poste nelle storie instagram. Qualcuno ha chiesto quale attività fisica le piace praticare. Lei ha così svelato come fa ad essere sempre in forma.

Csaba Dalla Zorza svela come fa ad essere sempre in forma smagliante

Csaba Dalla Zorza è molto attiva sui social. E’ seguita sul suo canale instagram da oltre 600 mila follower. Pubblica molti scatti in cui non solo è fotografata ma mostra anche piatti molto gustosi.

La conduttrice interagisce con i suoi follower e nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande. Qualcuno ha chiesto quale attività fisica le piace praticare. La conduttrice ha così svelato come fa ad essere in forma smagliante, cercando di non ingrassare.

In realtà, come lei stessa ha scritto, non va molto d’accordo con lo sport ma pratica ginnastica a corpo libero per evitare di ingrassare troppo: “Faccio ginnastica a corpo libero per evitare di ingrassare troppo visto che mangio in continuazione e mi piace restare in forma”. Csaba Dalla Zorza ha così svelato come fa ad essere in forma: è questo il suo ‘segreto’.