Isola dei famosi, Floriana Secondi non se lo aspettava ed esplode: “Me ne voglio andare a casa”

Isola Dei Famosi, Floriana Secondi è una furia dopo la puntata: “Me ne voglio andare a casa”.

La nuova edizione de L’isola dei famosi è iniziata da qualche settimana con la conduzione di Ilary Blasi. La conduttrice è affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria che svolgono il ruolo di opinionisti e da Alvin, l’inviato in Honduras.

I concorrenti sono sbarcati divisi, da una parte il gruppo delle coppie e dall’altra dei ‘single’. Mentre per alcuni è stato più semplice perchè sono entrati già uniti per gli altri c’è stata la difficoltà iniziale di scegliere un partner. Abbiamo visto però che quando una coppia viene eliminata abbandona playa accoppiada e si scioglie per arrivare su playa sgamada. Per entrare in gioco devono nuovamente formare una coppia. A quanto pare però, come annunciato da Ilary durante la scorsa diretta, da lunedì non ci saranno più coppie. Questo vuol dire che i naufraghi cominceranno a vivere l’avventura da singoli. Ma a proposito dei concorrenti, nelle ultime ore Floriana Secondi ha avuto un momento di forte rabbia e si è scagliata contro alcuni concorrenti.

Isola dei famosi, Floriana Secondi furiosa: “Me ne voglio andare via”

Dopo la puntata di giovedì 7 aprile per i naufraghi l’avventura sull’isola prosegue. Mentre per qualche coppia va tutto a gonfie vele, parliamo di Roger e di Estefania che hanno formato una nuova coppia non solo nel gioco, per gli altri la tensione è forte.

Floriana Secondi, in coppia con Clemente Russo, è rimasta delusa dalla nomination e ha avuto un momento di sfogo. Come spiegato dal naufrago, la Secondi non si aspettava in particolare di ricevere la nomination di Carmen Di Pietro. Quest’ultima le ha anche detto che non ha niente contro di lei ma è il gioco che lo prevede. Sta di fatto che Floriana è apparsa furiosa. Mentre Estefania cercava di calmarla e di spiegarle, si è scagliata anche contro di lei.

Floriana ha esordito: “Voglio andare a casa, non vedo l’ora, tanto io ho da fare, non è che non ho da fare”, e Estefania ha risposto: “Carmen ha detto che non ha niente contro di te“. Ma la rabbia della naufraga è esplosa: “Non ti devi mettere in mezzo, ti devi fare i cavoli tuoi, vai per favore, fammi la cortesia, grazie”. Floriana a quanto pare ci è rimasta male per la nomination di Carmen e ha avuto una reazione molto forte.