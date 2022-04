Pechino Express, la coppia durante la quinta tappa infrange il regolamento: qual è stata la decisione presa a tal riguardo.

Giovedì 7 aprile è andata in onda una nuova puntata di Pechino Express. Il reality è condotto da Costantino Della Gherardesca ma nella quinta tappa c’è stato un colpo di scena. Il conduttore durante la terza tappa è entrato in gioco con Enzo Miccio, ex concorrente, ma è caduto e si è infortunato.

Purtroppo si è dovuto fermare per degli accertamenti e a sostituirlo è arrivato proprio il wedding planner. La quinta tappa ha visto l’eliminazione degli Scienziati, coppia formata da Andrea Boscherini e Barbascura X. La coppia Italia-Brasile si è posizionata al primo posto e nella scelta tra Gli Scienziati e gli Indipendenti per l’eliminazione, ha scelto i primi. Ma a metà percorso, durante la tappa intermedia, Victoria Cabello ha svelato che una coppia ha infranto il regolamento.

Pechino Express, la coppia infrange il regolamento durante la quinta tappa

Enzo Miccio durante la quinta tappa e sembrerebbe anche nella prossima, ha sostituito Costantino Della Gherardesca alla conduzione. Infatti il conduttore durante la terza tappa è caduto infortunandosi. I viaggiatori sono arrivati in Uzbekistan e non sono mancate le difficoltà durante il viaggio, partendo già dalla prova iniziale che ha ‘costretto’ gli ultimi a prendere i mezzi che erano rimasti per arrivare al successivo punto.

Quando le coppie sono giunte al traguardo intermedio, c’è stato un colpo di scena se così vogliamo chiamarlo. Italia-Brasile hanno vinto la prova per il bonus e hanno deciso di dare il malus a Victoria Cabello e Paride Vitale, dicendo che sono una coppia forte e molto furba. A questo punto è intervenuta la Cabello che ha fatto intendere che loro sono molto più furbe. Alla domanda di Enzo Miccio: “C’è qualcosa che hanno fatto di furbo loro, secondo te?”, la conduttrice ha spiegato l’accaduto.

“Si dice che abbiano trasgredito il regolamento”, e il conduttore ha esordito: “Quello che stai dicendo è molto grave“. E’ intervenuto Paride che ha spiegato: “E’ stato ammesso anche da loro che avevano dei telefoni davanti, era una giornata off e avevano questi telefoni. Questo ha creato su tutti un malessere“. Ricordiamo che il regolamento prevede che i viaggiatori non possano utilizzare cellulari durante i trasferimenti. Enzo Miccio ha detto che in tal caso ci sarebbe stata una penalità. Il percorso è poi proseguito e quando i concorrenti hanno raggiunto la tappa finale, il conduttore ritornando sul discorso ha fatto sapere: “Ho preso una decisione, dopo che ho saputo in che cosa consisteva l’affare del telefono, ho deciso di penalizzare Italia-Brasile. Ragazze perdete un posto nella classifica“. Le concorrenti avevano un vantaggio conquistato alla prova della tappa intermedia ed è stato così annullato. Ma a quanto pare nulla è cambiato perchè proprio Nikita Pelizon e Helena Prestes si sono posizionate al primo posto.