Com’è finito Noi, colpo di scena clamoroso: ci sarà una seconda stagione?

Com’è finito Noi? C’è stato un vero e proprio colpo di scena clamoroso: tutti si chiedono se ci sarà una seconda stagione, cosa sappiamo.

Dopo il finale di stagione choc di Studio Battaglia, un’ulteriore serie tv di Rai Uno si è accinto a salutare il pubblico italiano. Parliamo di “Noi”, il remake italiano del famoso “This is us”, interpretato da Lino Guanciale, Aurora Ruffino e tantissimi altri straordinari attori.

Domenica 10 Aprile, è andata in onda l’ultima puntata di Noi. E, come raccontato anche in un nostro articolo, i suoi telespettatori hanno assistito a dei colpi di scena davvero interessanti. Siete curiosi, però, di sapere com’è finito? E, soprattutto, se ci sarà una seconda stagione? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Com’è finito Noi?

Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche l’ultima puntata di Noi è stata del tutto imperdibile. Sapevamo perfettamente che sarebbe stata incredibile e ricca di colpi di scena e, in effetti, è stato proprio così. Ecco com’è finito.

Come al solito, la narrazione si è sviluppata su due piani temporali contrapposti: il passato e il presente. È proprio col presente, infatti, che si apre l’ultima puntata di Noi, mostrando la profonda sofferenza di Daniele per la malattia del suo padre biologico Mimmo. All’uomo, purtroppo, sono rimasti pochissimi giorni di vita e lui non vuole assolutamente perderseli. Così decide di fare un viaggio insieme a lui a Napoli, città d’origine di suo padre, scoprendo insieme a lui dov’è nato e le sue tradizioni. Nel frattempo, però, Cate appare sempre più in crisi. Il discorso del matrimonio con Teo si fa sempre più intenso, ma sembrerebbe che la giovane abbia un unico blocco: non riesce a confidarsi interamente con lui. Infine, anche Claudia è in crisi. Il suo cuore è in bilico tra tre donne, ma – grazie al consiglio di Teo – riuscirà a capire quanto la sua ex moglie Sofia sia da sempre l’amore più grande della sua vita nonostante siano passati 10 anni e il tradimento.

Quello che Daniele più temeva, purtroppo è accaduto: suo padre Mimmo è morto tra le sue braccia. E lui, in seguito a questo evento, inizierà a vivere un vero e proprio dramma. È proprio per questo motivo che – seppure con dolore – è costretto a rinunciare al primo spettacolo di suo fratello Claudio da attore, che a sua volte decide di abbandonarlo per andare a casa sua. Qui, purtroppo, farà una clamorosa scoperta: Daniele è steso a terra in preda ad una forte crisi respiratoria. Infine, occhi puntati su Rebecca e Pietro: i due saranno sempre più distanti. E il giovane Peirò, dopo aver saputo del bacio di sua moglie con un membro della band musicale, prenderà la decisione di separarsi da lei. Un colpo di scena incredibile, considerato il forte legame che avevano prima.

Ci sarà una seconda stagione?

Da come si vede chiaramente, quindi, il finale di stagione di Noi è stato piuttosto choc. Seppure non sia stato ancora svelato il motivo della morte di Pietro, si può dire che l’ultima puntata ha lasciato col fiato sospeso. Ci sarà una seconda stagione? In molti se lo chiedono, ma ad oggi non abbiamo nessuna notizia. Secondo TV Blog, così come Studio Battaglia, non c’è stata ancora alcuna conferma, ma si potrebbe ipotizzare che il prosieguo di Noi ci sarà.

Vi farebbe piacere?