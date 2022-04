Scoppia una discussione a Pechino Express tra Italia-Brasile: “Sei una maleducata di m****”.

Costantino Della Gherardesca è al timone di Pechino Express. Purtroppo per il conduttore c’è stato un imprevisto. Durante la terza tappa è entrato in gioco insieme a Enzo Miccio, ritornato nel format per questa puntata. Ma mentre correva è caduto e si è infortunato.

E’ stato sostituito nella quinta tappa proprio dal wedding planner e sembrerebbe che anche nella sesta sarà così. Giovedì è andata in onda una nuova puntata, i viaggiatori sono arrivati in Uzkebistan, cominciando il viaggio con una prima prova che ha costretto chi è arrivato per ultimo a scegliere i mezzi rimasti per arrivare al punto successivo. Italia-Brasile, la coppia formata da Nikita Pelizon e Helena Prestes, hanno avuto un battibecco. Nikita aveva scelto di prendere l’asino per viaggiare, un ‘mezzo’ non molto veloce. Le due ragazze nel corso del viaggio si sono più volte scontrate ma il litigio vero e proprio è poi scoppiato quando hanno trovato posto per dormire, durante la cena con una abitante del luogo.

Pechino Express, scoppia una discussione tra Italia-Brasile durante la quinta tappa

La quinta tappa di Pechino Express ha visto l’eliminazione degli Scienziati e ha messo in luce la forza e la velocità di Nikita Pelizon e Helena Prestes. Il loro obiettivo è vincere e ci stanno mettendo tutto l’impegno per arrivare fino alla tappa finale.

Purtroppo, durante la scorsa tappa, tra le due concorrenti c’è stato un battibecco iniziato quasi dalla partenza e proseguito durante una cena, in casa di un’abitante del luogo che aveva dato alloggio per la notte. Mentre stavano mangiando Nikita ha spiegato ad Helena che ormai avevano preso già l’asino: “Ormai abbiamo preso questo asino, goditelo. Non puoi decidere ogni singola cosa te. Ogni tanto decido io, ogni tanto tu, parla“. Helena ha fatto intendere di parlare dopo di quanto accaduto ma il battibecco non si è arrestato, anzi i toni si sono fatti più accesi.

“Parli davanti agli altri e fai tutta questa scenata di merda davanti alla telecamera. Sei maleducata”, controbatte Helena. La sua compagna di viaggio spiega che sono in un reality e che la telecamera poco prima era spenta ma lei non ha parlato. “Prima non eravamo pronte, adesso sei pronta davanti a loro e quindi sei una maleducata di m***. Per me è finita“, commenta Helena. Nel continuo della gara tra le due è tornata la pace. Nel viaggio di Pechino Express si incontrano tante difficoltà ed è normale che possano sorgere delle incomprensioni anche nelle coppie.