Amici 21, anticipazioni quinta puntata: cosa è successo e chi è l’eliminato, nessuno se l’aspettava

Anticipazioni quinta puntata di Amici 21: cosa è successo e chi è stato eliminato tra gli allievi.

Questa sera va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 21. Inizialmente tutti gli allievi sono riusciti ad accedere a questa fase, per questo, visto il numero di puntate, ci sono state due eliminazioni. Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto Di Savoia sono stati confermati per il ruolo di giudici.

Ma che cosa accadrà questa sera? Vi anticipiamo che gli ospiti che vedremo in studio sono Nino Frassica che ci ha già deliziato nelle scorse puntate e I Follya che conosciamo già molto bene. Infatti dovrebbero essere i Dear Jack che si sono nuovamente uniti. Ma adesso entriamo nel dettaglio delle sfide.

Amici 21, anticipazioni quinta puntata: sfide, colpi di scena e un’eliminazione

A quanto pare nella quinta puntata di Amici ci sarà una sola eliminazione, quindi il ballottaggio finale è a tre. Ma cosa succede in questa nuova puntata? Ad iniziare la prima manche, diversamente dalle altre volte, è la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Sfidano il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

La prima prova è affrontata da Albe contro LDA e vince il primo. La seconda è il guanto di sfida sulla versatilità tra Dario e Michele e vince il ballerino di danza classica. Terza prova, Dario contro Luigi e con il punto al cantante la squadra ottiene la vittoria. Dario è il primo allievo al ballottaggio.

Nella seconda manche il team di Celentano e Zerbi ha sfidato quello di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La prima prova ha visto protagonisti Luigi contro Nunzio e ha vinto il cantante. La seconda Serena con Alex contro LDA e il punto è assegnato ai primi due. Nella terza prova si sono sfidati Alex e Michele e ha vinto il ballerino. Ad andare al ballottaggio è stata Serena.

La terza manche ha visto protagoniste nuovamente la squadra Celentano-Zerbi contro Cuccarini-Todaro. La prima prova è stata affrontata da Luigi contro Nunzio e ha vinto il cantante. LDA ha poi perso contro Sissi. La terza prova ha visto la sfida di Sissi con Alex contro Michele e Carola, con la vittoria dei cantanti. Perde la squadra di Celentano e Zerbi e va al ballottaggio Carola.

Al ballottaggio finale ci sono Dario, Serena e Carola. Sicuramente nessuno si aspettava che tre bravissimi ballerini si trovassero insieme al ballottaggio per l’eliminazione. La prima a salvarsi è la ballerina del professore Raimondo Todaro. In questa puntata ci sarà una sola eliminazione. Scopriremo solo questa sera chi è l’eliminato tra Carola e Dario.