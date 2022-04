Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 16 Aprile: ospiti fenomenali, ci saranno proprio loro.

Un weekend decisamente importante, quello che ci stiamo accingendo a trascorrere. Domani, Domenica 17 Aprile, è il giorno della Santa Pasqua. Questo significa solo una cosa: due giornate in totale relax con una buona dose di cibo e tanto amore. A rallegrare ancora di più questo Sabato pomeriggio, ovviamente, non può mancare lei: la mitica Silvia Toffanin col suo Verissimo!

Non perdetevi assolutamente la puntata di Verissimo di Sabato 16 Aprile. Le anticipazioni condivise su Mediaset Play, infatti, ci dicono che – come al solito – l’appuntamento prevede l’alternarsi di ospiti davvero fantastici. Dopo l’annuncio dolcissimo delle nozze imminenti di un’amatissima coppia e la rivelazione di Stefano De Martino sul presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, cosa dobbiamo aspettarci ancora? A quanto pare, sembrerebbe che accadrà davvero di tutto quest’oggi. Pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente.

Verissimo del 16 Aprile, le anticipazioni e gli ospiti della puntata: chi ci sarà quest’oggi

Anche voi state preparando tutto l’occorrente per il pranzo di Pasqua? Come darvi torto! Non dimenticate, però, che – a partire dalle ore 16:30 di Sabato 16 Aprile – anche Silvia Toffanin e il suo Verissimo sono pronti a farvi compagnia. Siete curiosi di sapere chi sono gli ospiti e le anticipazioni di questo nuovo appuntamento? Prendete carta e penna, sarà una puntata indimenticabile.

Stash: dopo Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, non poteva affatto mancare lui all’appello. Pronto a diventare padre per la seconda volta, Antonino Fiordispino si racconterà alla padrona di casa tra carriera – ultimamente è uscito il suo nuovo album – vita privata e, perché no, parlerà anche della proposta fatta a Crytical dopo la sua eliminazione;

Aisha e Crytical: anche loro, così come tutti gli altri loro compagni eliminati, saranno ospiti della puntata di oggi di Verissimo;

Vladimir Luxuria: attualmente opinionista de L'Isola dei famosi, l'amato volto tv racconterà il suo ritorno all'adventure reality in queste vesti;

Roberta Morise: reduce dall'Honduras, l'ex professoressa de L'Eredità e la famosa conduttrice si racconterà per la prima volta alla padrona di casa;

reduce dall’Honduras, l’ex professoressa de L’Eredità e la famosa conduttrice si racconterà per la prima volta alla padrona di casa; Infine, un volto illustre dello sport italiano: Federica Brignone, campionessa di sci.

Noi non ce la perderemo quest’oggi, voi?