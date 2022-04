Pochi hanno visto il fratello di Lorella Cuccarini: chi è e cosa fa nella vita

Lorella Cuccarini è una star della tv italiana da oltre 35 anni, ma forse non sapete chi è suo fratello: conosciamolo meglio!

La carriera televisiva di Lorella Cuccarini è quella di un’artista a 360 gradi: ballo, canto, recitazione, conduzione, non c’è settore dello spettacolo in cui non si sia messa alla prova. E con risultati di tutto rispetto! Da showgirl sul palcoscenico di Fantastico a coach di canto nella scuola di Amici, la Cuccarini ha sempre dimostrato talento da vendere e oggi è una dei prof più apprezzati del talent condotto da Maria De Filippi.

Se della sua vita privata conosciamo abbastanza, ad esempio il suo titolo di studio o chi siano suo marito e i suoi figli, non tutti sanno chi sono i suoi fratelli. Nata a Roma il 10 agosto 1965, pare che i suoi si siano separati quando lei aveva circa 10 anni. Sua madre Maria Persili era una sarta mentre suo padre Vero lavorava come ragioniere. La celebre showgirl non è affatto figlia unica ma oltre a lei dal matrimonio dei suoi genitori sono nati anche Roberto e Maria Luisa.

Quest’ultima svolge lo stesso mestiere di sua madre e vive lontana dai riflettori. Invece su Roberto abbiamo qualche informazione in più visto che fa parte dello staff di Lorella. Sappiamo che è sposato e che si è diplomato in tecnologia delle comunicazioni presso l’Itis Valluri, ma qual è il suo lavoro?

Roberto è il fratello dell’amatissima Lorella Cuccarini: ecco di cosa si occupa

Anche Roberto è nato a Roma, ma la sua data di nascita esatta non è nota. Fin dal 1992, il fratello della coach di Amici riveste il ruolo di presidente e amministratore delegato della One Organization Srl, società romana di comunicazione integrata che si occupa dell’organizzazione di eventi, convention, campagne pubblicitarie, produzioni televisive-web.

La società svolge anche il ruolo di ufficio stampa gestendo personaggi famosi nel mondo dello spettacolo e dello sport proprio come Lorella. Grande appassionato della sua città natale, Roberto è inoltre fondatore di Wootune, rivista web internazionale di musica e intrattenimento.

Guardando la foto, si può dire che la somiglianza sia davvero tanta. Siete d’accordo?