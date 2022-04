Belen Rodriguez vuole diventare di nuovo mamma: dopo le sue parole la dichiarazione di Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha ammesso di voler diventare di nuovo mamma: dopo le sue parole, arriva la dichiarazione di Stefano De Martino.

Quella di Belen Rodriguez diverse settimane fa nello studio di Verissimo, è stata un’intervista abbastanza intensa. In compagnia di sua sorella Cecilia, infatti, la conduttrice si è raccontata come mai prima d’ora, portando a galla degli aspetti di sé fino ad ora sconosciuti.

Da poco meno di un anno, Belen Rodriguez è diventata di nuovo mamma. Nata nel Luglio scorso, Luna Marì è il frutto dell’amore tra la famosa showgirl argentina ed Antonino Spinalbese, giovanissimo parrucchiere conosciuto dopo un po’ di tempo dalla fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino. Ebbene. A distanza di quasi un anno dalla nascita della sua secondogenita, Belen ha rivelato di essere pronta a diventare di nuovo mamma. Che la Rodriguez ami una famiglia numerosa e che provenga da un nucleo familiare altrettanto numeroso, è indiscusso. È proprio questo, quindi, che la spinge a desiderare un altro bambino. Forse non tutti lo sanno, ma dopo sette giorni da queste sue parole a Verissimo, è arrivata la dichiarazione di Stefano De Martino in merito.

Belen Rodriguez vuole diventare mamma “tris”: le parole di Stefano De Martino

Dopo una settimana dall’intervista di Belen Rodriguez nello studio di Verissimo, anche Stefano De Martino è stato ospite di Silvia Toffanin. In qualità di giudice di Amici, l’amato conduttore campano si è ampiamente raccontato alla padre di casa. Ha parlato, ad esempio, della sua infanzia e del suo rapporto con la danza, ma anche di un argomento caro a tutti: la paternità. 9 anni fa, l’ex ballerino di Amici è diventato papà di Santiago, ma oggi è pronto a diventare padre di nuovo?

Non sappiamo se Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano ritornati ad essere una coppia. Lei, in un certo senso, l’ha confermato a Le Iene. Lui, a Verissimo, ha tergiversato. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è che entrambi viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda: entrambi hanno il desiderio di allargare la famiglia. Belen, infatti, ha dichiarato di voler diventare mamma. Non ora, ovviamente, ma più in là. Ed anche Stefano, a Silvia Toffanin, ha espresso la sua volontà di diventare di nuovo padre. “Lo farei con molta più cautela. Sarei più responsabile, so quanto è grande come cosa”, ha detto.

Cosa ne pensate?