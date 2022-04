Mara Maionchi fu tradita dal marito Alberto Salerno: scopriamo che cosa ha fatto il produttore per farsi perdonare.

Mara Maionchi è uno dei personaggi televisivi più amati. E’ molto schietta e quando deve dire una cosa, la dice senza farsi nessun problema ed è anche per questo che il pubblico l’apprezza. Dal 2019 fa parte del cast della giuria di Italia’s Got talent.

In questi ultimi anni l’abbiamo vista come opinionista fissa a Venus Club, programma condotto da Lorella Boccia, come capo-squadra a Game of Talent e alla co-conduzione della prima edizione di Lol-Chi ride è fuori, al fianco di Fedez. In un libro scritto da Mapi Danna in cui varie coppie famose dello spettacolo raccontano il loro amore, è raccontata anche la storia di Mara e di suo marito Alberto Salerno. Ed è proprio qui che veniamo a sapere del tradimento del marito della conduttrice e di come poi sia riuscito a farsi perdonare.

Mara Maionchi tradita dal marito: come il produttore è riuscito a farsi perdonare

In un libro scritto da Mapi Danna in cui sono raccontate le storie d’amore di varie coppie famose del mondo dello spettacolo, è narrata anche quella di Mara Maionchi e di suo marito Alberto Salerno.

Sono insieme dal 1976 e tra alti e bassi, momenti di allontanamento e di vicinanza, non hanno smesso di amarsi. La conduttrice ha dieci anni in più rispetto a suo marito e allora, negli anni settanta non era proprio una cosa usuale. Infatti la Maionchi spiega che oggi tutto è cambiato ma nel 1976 i ‘toy boy non li avevano ancora inventati’: “Neanche le milf e mi sentivo fuori posto. E’ stata mia mamma a sbloccarmi”. Ma anche in un amore come quello di Mara e di Alberto sono subentrate tante difficoltà.

L’uomo tradì sua moglie e a tal riguardo la conduttrice, nel libro, dice: “Se un uomo di tradisce può farlo per molti motivi spesso futili, bassissimi… il fulcro è lui, è lui che vaga”. Salerno è riuscito a farsi perdonare, ma il perdono è arrivato a piccoli passi e solo dopo un lungo percorso di comprensione e di accettazione, come racconta anche il marito della conduttrice. Ha spiegato che ha fatto di tutto per riconquistarla: “Ho trascorso un’estate in ginocchio, sulla sabbia bollente”. Ha aggiunto che Mara lo guardava come si guarda un oggettino rotto che non butti solo perchè ti sei affezionato.