Com’è cambiato Damiano dei Maneskin: prima era completamente diverso

Ecco com’è cambiato Damiano David dei Maneskin: il cantante prima del successo era completamente diverso.

Sono sull’onda del successo, I Maneskin sono un gruppo rock italiano formatosi a Roma nel 2016 da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Hanno raggiunto la notorietà nel 2017 quando erano tra i concorrenti dell’undicesima edizione di X-Factor. Non hanno trionfato e si sono classificati al secondo posto, dietro Lorenzo Licitra.

Ma dopo il talent la carriera della band rock è stata tutta in salita fino al 2021, anno che ha caratterizzato la vita del gruppo. Sul palco del Festival di Sanremo hanno cantato il brano Zitti e Buoni e hanno portato a casa la vittoria in mezzo all’acclamazione del pubblico. Sono andati così di diritto all’Eurovision Song Contest e dopo più di 30 anni hanno portato l’Italia alla vittoria. Un trionfo che li ha fatti conoscere ovunque e oggi sono tra le band rock più amate in tutto il mondo. Hanno uno stile unico anche nel vestire, fuori dagli schemi, tacchi alti, vestiti attillati e sopra le righe, trucco accentuato.

Concentriamo la nostra attenzione sul frontman del gruppo, Damiano David. I suoi look sono amatissimi ed è proprio questo suo stile che lo rende anche unico. Ma l’avete mai visto qualche anno prima del successo? Non era affatto così.

Damiano dei Maneskin, com’è cambiato: prima era completamente diverso

Damiano David è il frontman del gruppo rock I Maneskin. Dopo il successo a Sanremo 2021 e la vittoria anche all’Eurovision Song Contest non si sono più fermati e hanno raggiunto le vette più alte del successo e della fama mondiale.

Damiano è la voce. E’ amatissimo, i suoi look fuori dagli schemi, con vestiti attillati, maglie trasparenti e calze a rete, piacciono tanto. Ma l’avete mai visto prima? Il cantante quando era un adolescente non era affatto così, ma vestiva in modo più semplice.

Eccolo in questa foto in cui lo vediamo insieme alla band cantare per le strade di Roma, ed è proprio così che hanno iniziato. Damiano vestiva con jeans, non portava il trucco, niente tacchi alti. La ‘trasformazione’ è avvenuta nel corso degli anni e già a partire da X-Factor ha cominciato col cambiare stile.