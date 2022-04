Attrice amatissima, ma che cosa faceva Licia Nunez prima del successo sul grande schermo?

Licia Nunez è un’attrice molto amata, ha lavorato al cinema e in televisione: ma che cosa faceva prima del successo sul grande schermo?

Il 21 aprile 2022 è partita la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi è alla conduzione del reality ed è affiancata da Vladimir Luxuria e da Nicola Savino nel ruolo di opinionisti. Mentre l’inviato è Alvin che si trova in Honduras, segue i naufraghi, mette al corrente i telespettatori di quanto successo in settimana, spiega le prove durante la puntata e conduce il daytime.

Da qualche settimana sono arrivati due nuovi concorrenti, Licia Nunez e Marco Senise. Vogliamo rivolgere la nostra attenzione alla naufraga. E’ arrivata da poco ma ha già dimostrato di essere una vera leader. Non sono mancate le discussioni con gli altri concorrenti. In settimana è stata ‘accusata’ di aver chiesto ai suoi compagni di viaggio di poter vincere la prova leader della puntata. Licia adesso è una naufraga de L’Isola dei famosi ma è noto che vanta una grande carriera: è una bravissima attrice, l’abbiamo vista ospite in numerosi programmi, concorrenti in altri reality, ha vestito il ruolo di co-conduttrice. Ma che cosa faceva prima del successo in televisione?

Isola dei famosi, che cosa faceva Licia Nunez prima del successo

Licia Nunez è sbarcata in Honduras ed è una concorrente de L’Isola dei famosi. Appena è arrivata ha dimostrato di essere una vera leader. Con gli altri naufraghi ci sono state, nonostante sia arrivata da poco, già le prime discussioni.

Dato che ha vinto la prova leader nella scorsa puntata, è stata poi messa nei giorni seguenti davanti ad una scelta. Doveva decidere chi non far mangiare e lei ha dato il nome di Roger e Estefania e così è scoppiato uno scontro. Lei è un’attrice bravissima, ha recitato al cinema e in televisione. Citiamo alcuni dei film e serie tv che l’hanno vista nel cast, sul grande schermo e sul piccolo, come Alla fine della notte, E guardo il mondo da un oblò, Goodbye Mama, Incantesimo, Vivere, R.I.S. Delitti imperfetti, Le tre rose di Eva. Ma prima di diventare famosa come attrice, sapete che cosa faceva?

Licia Nunez sembrerebbe aver cominciato la carriera lavorando come fotomodella. Infatti a 17 anni approda nel mondo della moda. Subito dopo intraprende la carriera di attrice, studiando prima ancora l’arte della recitazione.