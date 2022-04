Ti spedisco in convento, sapete che cosa fa nella vita Chiara? Ecco che cosa abbiamo scoperto al riguardo.

La seconda edizione del programma Ti spedisco in convento è ambientata nel Convento delle Figlie del Divino Zelo a Trani. Abbiamo conosciuto le suore e le ragazze, anche se c’è stato il primo colpo di scena.

Nanda è apparsa fin da subito la più restìa a non voler seguire le regole e i dettami delle religiose. La scintilla è scoppiata quando Suor Carolina ha invitato le giovani a vestire in modo più semplice per poter riscoprirsi e accettarsi. Nanda però ha subito mostrato una certa resistenza tanto che si è poi spogliata, dicendo che lei sta bene con se stessa senza vestiti. Poco dopo ha preso una decisione inaspettata, ha abbandonato il docu-reality. La vita nel convento è proseguita e abbiamo visto che con l’abbandono della giovane, qualcosa nel cuore delle ragazze è cambiato. Tra le protagoniste c’è Chiara, 23enne solare e allegra. Scopriamo che cosa fa nella vita.

Cosa fa nella vita Chiara, una delle protagoniste della seconda edizione di Ti spedisco in convento

Le giovani sono arrivate in convento non sapendo dove stavano andando e vedere la struttura è stata una sorpresa non proprio bella per tutte. Infatti loro pensavano di dover intraprendere un percorso più consono allo stile di vita che hanno sempre avuto, ovvero fatto di eccessi, alcool, divertimento, zero prospettive per il futuro.

Quando Chiara è arrivata nel Convento delle Figlie del Divino Zelo è rimasta abbastanza spiazzata. Abbiamo visto però col passare dei giorni che ha cercato e sta cercando di seguire le regole e i dettami delle suore. Ha stretto un legame speciale con le gemelle, Ginevra e Beatrice e un po’ meno con Nina e Ana Maria che invece si sono legate tra loro. Ma che cosa fa nella vita la 23enne?

Come riportato dal sito real time, sembrerebbe che Chiara lavori come receptionist. Nell’ultimo episodio però abbiamo visto che oltre alla passione che lei stessa ha ammesso di avere, ovvero bere e divertirsi, le piace anche cucire, ed è molto brava. Riuscirà la giovane a seguire il percorso spirituale indicato dalle suore?