Chi è l’eliminato della settima puntata di Amici 21: nessuno se l’aspettava

Amici 21, chi è l’eliminato della settima puntata del Serale: il nome dell’allievo che ha lasciato la scuola.

Amici di Maria De Filippi è un talent show che ogni anno ci permette di conoscere numerosi talenti. Sono migliaia i giovani che si presentano ai casting con la speranza di poter entrare nella scuola per migliorarsi e avere maggiori opportunità per il futuro e far sì che la passione per il ballo o il canti diventi un lavoro della vita.

La ventunesima edizione è iniziata a settembre e adesso siamo quasi alla fine della fase Serale. Ormai mancano soltanto due puntate e scopriremo chi tra gli allievi rimasti è il vincitore. Ieri sera, sabato 30 aprile, è andata in onda la settima puntata e nuove sfide hanno animato la serata. Tre manche che hanno portato al ballottaggio finale tra Luigi, l’allievo di Rudy Zerbi, Albe, allievo di Anna Pettinelli e infine Nunzio, del team di Cuccarini e Todaro. Il primo ad essere stato salvato è Luigi e quindi c’è stato il ballottaggio finale tra Nunzio e Albe: chi è l’allievo eliminato? Scopriamo chi ha lasciato la scuola ad un passo dalla fine.

Amici 21, chi è l’eliminato della settima puntata del Serale: il nome dell’allievo

Sabato 30 aprile è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 21. Abbiamo visto che ci sono state tre manche e che in ognuna due squadre si sfidavano. Diversi guanti di sfida ci sono stati tra gli allievi, come quello tra Michele e Dario con la vittoria del ballerino di danza classica.

Un nuovo guanto di sfida ha visto protagonista Michele contro Serena con il punto assegnato alla ballerina e tanti tanti colpi di scena. Il ballottaggio finale ha visto al centro tre allievi, uno per ogni squadra: Luigi, Albe e Nunzio. A salvarsi per primo è stato il cantante scelto da Rudy Zerbi. Soltanto quando tutti si sono recati in casetta, Maria De Filippi, com’è solito fare dall’inizio del Serale, ha svelato chi è l’allievo eliminato tra Nunzio e Albe: avete visto chi ha lasciato la scuola?

Ad un passo dalla fine della ventunesima edizione Nunzio è stato eliminato.

Il ballerino nelle ultime puntate si è sempre trovato a rischio eliminazione riuscendo a salvarsi. Questa volta non è stato così ed è stato eliminato contro Albe. Voi siete d’accordo?