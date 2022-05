Valentina Ferragni, ritocco estetico al seno? Ecco che cosa ha svelato

Valentina Ferragni ha fatto un ritocco estetico al seno? Ecco che cosa ha svelato al riguardo.

Valentina Ferragni è la sorella di Chiara Ferragni. Proprio come la famosissima influencer anche lei è molto amata. Pensate che sui social è seguita da oltre 4 milioni di follower. Molto spesso condivide con i suoi seguaci scatti che la ritraggono in momenti della quotidianità ma molte foto riguardano il suo lavoro.

Ad inizio marzo insieme a Chiara è stata presente alla sfilata Dior Autunno/Inverno 2022 2023 e ha sfoggiato un look impeccabile, come sempre. A colpire però è stata la sua acconciatura. Infatti sull’abito total black aveva per l’occasione i capelli sciolti e tirati all’indietro con un effetto bagnato e a rendere il suo look pazzesco, ha aggiunto dei cristalli sui ciuffi frontali.

Negli ultimi anni Valentina si è anche affermata come imprenditrice. Ha creato una sua linea di costumi da bagno e una collezione di accessori. Ha infatti fondato il Valentina Ferragni Studio dove sono realizzati i vari gioielli, come bracciali, orecchini. E’ possibile accedere al suo sito anche attraverso il canale instagram e ammirare la bellezza degli accessori. Come abbiamo riportato all’inizio, condivide molti scatti e nei mesi scorsi, per realizzare la campagna pubblicitaria dei suoi orecchini, ha pubblicato alcune foto dello shooting fatto. In una ha mostrato un seno ‘esplosivo’. Quindi in molti si sono chiesti se avesse fatto un ritocco estetico. L’influencer in basso allo scatto ha svelato la ‘verità’.

Valentina Ferragni, ritocco estetico al seno? Cosa ha svelato al riguardo

E’ un’amatissima influencer ma negli ultimi anni Valentina Ferragni si è anche affermata come imprenditrice. Ha creato una sua collezione di gioielli. E’ possibile vedere gli orecchini e i bracciali realizzati sul suo sito ma sono molti gli scatti in cui possiamo ammirarli indossati.

Essendo un noto personaggio dello spettacolo è sempre sotto l’occhio dei riflettori e i fan vogliono sapere tutte le curiosità. In una foto riguardante un vecchio servizio per la sua nuova campagna pubblicitaria, si è mostrata con una maxi scollatura e un seno ‘esplosivo’. In molti si sono chiesti se avesse fatto qualche ritocco estetico.

Proprio in basso al post Valentina ha svelato il suo ‘segreto’. In realtà non ha fatto nessun ritocco estetico ma si tratta semplicemente di un ‘trucco’: “Oggi sul set della campagna Valentina Ferragni Studio. Le ho tirate su per farle sembrare più grandi“, ha scritto. Ecco svelato il segreto, a quanto pare la bella influencer non ha rifatto il seno ma è solo ricorsa ad un trucchetto per renderlo più grande.