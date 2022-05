Lulù, “Mi sono sentita con un’angoscia…”: i retroscena sulla rottura con Manuel

Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: ecco cosa ha rivelato la principessa al settimanale Chi.

La fine della storia tra Manuel e Lulù ha lasciato di stucco moltissimi di coloro che li hanno seguiti durante i mesi del GF Vip. A lanciare la ‘bomba’ lo scorso 25 aprile è stato il giovane nuotatore con un comunicato ANSA in cui affermava che il loro rapporto era giunto al capolinea. Bortuzzo aveva poi ribadito le proprie motivazioni anche sui social attirandosi non poche critiche dal momento che, secondo quanto dichiarato dalla principessa etiope, lei non sarebbe stata informata prima e in privato di tale decisione.

Di recente Manuel ha parlato nuovamente della questione in un’intervista al Tv Sorrisi e Canzoni e ora anche la sorella di Jessica e Clarissa ha dato la sua versione dei fatti ai microfoni del settimanale Chi.

Dopo aver dichiarato in una diretta Instagram ‘a caldo’ che la colpa di quanto accaduto sia da attribuire a terze persone, al giornale diretto da Alfonso Signorini, Lulù è stata molto chiara nell’imputare il fallimento della relazione al signor Franco, padre di Manuel, che secondo lei non l’avrebbe mai vista di buon occhio.

Non solo lui, ma anche gli amici del ragazzo le avrebbero palesemente remato contro. Lo ha definito una sorta di “lavaggio del cervello”, che avrebbe indotto Manuel a lasciarla su due piedi senza neanche comunicarglielo personalmente.

Sono poi emersi altri dettagli sul comportamento dell’ex gieffino, scopriamoli insieme.

Lulù: “Manuel mi ha bloccato su Whatsapp, la presenza di suo padre mi dava ansia”

La principessa etiope ha raccontato anche che il giovane Bortuzzo l’avrebbe bloccata su Whatsapp: ““Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’”.

A suo parere, il suo ormai ex fidanzato avrebbe evitato un chiarimento a quattr’occhi perché manipolato dalla famiglia. In tale contesto, a quanto pare Lulù non si sarebbe mai sentita accettata. In particolare dal padre del nuotatore, a suo dire troppo invadente nel loro rapporto: “A me la presenza del padre di Manuel mi dava ansia, non mi sentivo per niente a mio agio. Quella dove stavamo avrebbe dovuto essere la nostra casa. Invece eravamo, come dire, io ‘mammeta’ e tu. Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivava. Si, é stato imbarazzante. Mi sono sentita con un’angoscia addosso…”.

Una situazione che l’ha spinta ad andare via da quella casa, ma i problemi sarebbero continuati. “Manuel era dispiaciuto, mi ha anche detto: ‘Cerchiamo un’altra casa’, ma il padre e troppo invadente in tutto e per tutto”, racconta la Selassié.

Cosa ne pensate? Prima o poi ci sarà un chiarimento in privato tra i due ex fidanzati?