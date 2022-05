Ti spedisco in convento, che cosa fanno nella vita Ginevra e Beatrice

Ti spedisco in convento, che cosa fanno nella vita le gemelle Beatrice e Ginevra? Scopriamolo insieme.

E’ iniziata la nuova edizione del programma Ti spedisco in convento e sta anche per concludersi. E’ ambientata nel Convento delle Figlie del Divino Zelo a Trani. Nelle prime puntate abbiamo avuto modo di conoscere meglio le suore e le ragazze. Anche nel docu-reality ci sono gli imprevisti o meglio dire i colpi di scena.

Una ragazza ha già abbandonato il convento. Nanda ha preferito lasciare l’esperienza. Poco prima di andare via aveva avuto un battibecco con Suor Carolina. La religiosa l’aveva invitata a vestire in modo meno appariscente ma Nanda dopo essersi rifiutata si è spogliata. Le ragazze stanno cercando di seguire le regole delle suore anche se c’è Ana Maria che ancora non è riuscita ad entrare a pieno nella comunità. Infatti ha infranto la regola del silenzio e ha preso il cellulare di nascosto. Le religiose hanno poi preso una decisione, far vivere un’esperienza diversa a Ginevra e Nina e quindi separarle dal gruppo per alcuni giorni. Ginevra, la gemella di Beatrice, non l’ha presa molto bene.

Entrambe le giovani però stanno cercando di seguire i dettami delle suore. Ma cosa sappiamo sul loro conto, sapete che cosa fanno nella vita?

Ti spedisco in convento, cosa fanno nella vita Ginevra e Beatrice

Ginevra e Beatrice sono gemelle e questo è ben evidente, dato che sono uguali. Sono tra le protagoniste della nuova edizione di Ti spedisco in convento. Sono piene di brio, belle, simpatiche, ma hanno uno stile di vita fuori dagli schemi, senza regole, con zero obiettivi per il futuro e fatto di eccessi.

Quando sono arrivate in convento lo stupore è stato forte. Sono così legate che la scelta delle suore di far vivere a Ginevra e Nina un’esperienza diversa lontana dal convento ha mandato in crisi proprio Ginevra. Ma cosa sappiamo sul loro conto? Sapete che cosa fanno nella vita?

Sembrerebbe che dal lunedì al venerdì non facciano molto, come dicono nel video di presentazione e come è anche riportato dal sito real time. Infatti, viene riportato che la loro settimana consiste nel non fare nulla dal lunedì al venerdì, in attesa del week-end: “Noi viviamo la notte, ce le mangiamo le discoteche”. E a voi piacciono Ginevra e Beatrice?