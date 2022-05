Sabrina Ferilli, il motivo del divorzio dal suo ex marito Andrea Perone: cos’è successo

Sapete perchè è finita tra Sabrina Ferilli e il suo ex marito Andrea Perone? Scopriamo il motivo del divorzio.

Martedì 3 maggio ci sono stati i David di Donatello 2022, meglio conosciuti come gli Oscar del cinema italiano. Tra le grandi protagoniste di questa serata non poteva mancare Sabrina Ferilli che in questi anni ha ottenuto ben 4 candidature. Quest’anno l’attrice ha vinto il premio David speciale alla carriera. Un premio meritatissimo vista l‘immensa carriera di cui vanta.

Sul red carpet la Ferilli non era da sola ma è stata sostenuta dal marito Flavio Cattaneo. Ma l’imprenditore era anche in prima fila a sostenerla. La coppia è sposata dal 2011 ma prima ancora l’attrice era già stata sposata e aveva divorziato. Infatti dal 2003 al 2005 è stata sposata con l’avvocato Andrea Perone ma tra i due è giunta poi la rottura con conseguente divorzio: per quale motivo? Scopriamo cosa accadde allora.

Sabrina Ferilli, il motivo del divorzio dall’ex marito Andrea Perone: cosa accadde allora

Sabrina Ferilli è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Vanta una carriera immensa tanto che ai David di Donatello 2022 è stata premiata con un Premio David Speciale alla carriera.

Sul lato professionale conosciamo benissimo l’attrice dato che il suo talento è sempre apprezzato e per questo è stata scelta per vestire numerosi personaggi in questi anni. Naturalmente essendo un personaggio dello spettacolo e del cinema famosissimo è ben nota anche la sua vita privata. Dal 2011 Sabrina è sposata con il manager Flavio Cattaneo ma ha alle spalle un precedente matrimonio con l’avvocato Andrea Perone. Ma qual è il motivo che ha portato al divorzio?

L’attrice e Perone sono stati sposati pochi anni. Tra i due sembrava allora che tutto andasse a gonfie vele ma a quanto pare a rompere l’amore fu il tradimento dell’uomo. E così è avvenuto poi il conseguente divorzio. Adesso l’attrice è felice accanto a Flavio Cattaneo. Come abbiamo detto l’imprenditore proprio nella serata dei David Di Donatello era insieme a sua moglie, pronto a sostenerla.