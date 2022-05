Ilary Blasi ha un buon motivo per festeggiare: è la seconda volta che accade

Adesso Ilary Blasi ha un valido motivo per festeggiare: è la seconda volta che accade, davvero incredibile quello che è successo.

È lei la regina indiscussa del Venerdì e del Lunedì sera! Al timone de L’isola dei famosi per la sua seconda volta consecutiva, Ilary Blasi si dimostra ancora una volta irrefrenabile. Sempre pronta a stabilire l’ordine quando ce n’è bisogno, ma soprattutto sempre pronta a strappare un sorriso con le sue gaffe, la conduttrice sta rendendo ancora più unica questa sedicesima edizione del reality.

A distanza di pochissime ore dalla messa in onda della quattordicesima puntata de L’isola dei famosi, Ilary Blasi ha ricevuto una notizia che può farla festeggiare per bene. No, non si tratta del prolungamento del programma a Mediaset, ma di qualcosa di molto più importante ancora. Pronti a scoprire ogni cosa nel dettaglio? Procediamo con ordine.

Ilary Blasi può festeggiare alla grande: notizia sensazionale

Un Venerdì sera da leoni, potremmo dire! Oltre ai tantissimi altri programmi che sono andati in onda sugli altri canali, il pubblico italiano non ha potuto affatto perdersi i due appuntamenti del Venerdì sera. Su Rai Uno, infatti, è andata in onda la terza puntata di The Band, nuovo programma di Carlo Conti, che alla prima ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. E su Canale 5, invece, la quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi. Appurato che entrambi sono programmi famosissimi ed imperdibili, siete curiosi di sapere chi ha avuto la meglio sull’altro? Ilary Blasi può festeggiare alla grande!

Dando uno sguardo agli ascolti tv, per la seconda settimana consecutiva L’isola dei famosi, la sua condottiera e la sua squadra ha conquistato più di 2 milioni e quattro di spettatori con uno share pari al 18,3%. Niente male, però, nemmeno di The Band, che ha totalizzato circa il 12% di share e un totale di più di 2 milioni e cento di spettatori.

Clamorosa novità in arrivo

Così come era accaduto al GF Vip e alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, anche per quest’anno Mediaset aveva deciso di optare per un doppio appuntamento settimanale. Inizialmente, infatti, il reality andava in onda il Lunedì e il Giovedì sera. A distanza di qualche tempo dal suo inizio, però, il secondo appuntamento è slittato al Venerdì sera. Adesso, però, vi è un ulteriore cambio di programmazione. E, purtroppo, non vi farà affatto piacere. Seppure il prolungamento, l’azienda di Cologno Monzese ha dovuto prendere un’inevitabile decisione.

Chi trionferà a fine edizione, secondo voi?