Royal Family, la Regina Elisabetta ha deciso: Harry e Meghan ne saranno esclusi

Fervono i preparativi per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: una clamorosa decisione riguarda Harry e Meghan, ecco cosa accadrà.

Nonostante abbia compiuto 96 anni, sulle spalle di Elisabetta II continuano a pesare svariati compiti e l’onere di decisioni non semplici. Ultimamente l’arzilla sovrana è stata costretta sicuramente a limitare alcuni impegni per non esporre a rischi la sua salute, ma spetta comunque sempre a lei decidere su questioni abbastanza spinose.

E di certo queste non sono mai mancate all’interno della Royal Family. Il caso più chiacchierato è ovviamente quello di Harry e Meghan, allontanatisi da corte oltre un anno fa. La clamorosa decisione di rinunciare al titolo di altezze reali ha inevitabilmente portato con sé tutta una serie di conseguenze.

Dulcis in fundo, la sconvolgente intervista rilasciata l’anno scorso a Oprah Winfrey ha gettato non poche ombre sulla Casa Reale britannica. Alla luce di tutti questi avvenimenti è chiaro che anche la Regina Elisabetta ha dovuto fare i conti con la nuova condotta da adottare nei confronti del nipote e di sua moglie.

Proprio in queste settimane, i duchi di Sussex sono volati a Londra ed hanno avuto un incontro segreto con la monarca. Stando alle indiscrezioni, pare che l’amatissima coppia potrà partecipare al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno di Elisabetta. C’è però un dettaglio non da poco che riguarda la loro presenza all’evento. Scopriamo cosa ha deciso la Regina.

Harry e Meghan al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: cosa non potranno fare

Nonostante l’enorme clamore scatenato dalle accuse lanciate dalla coppia, questo incontro a Londra potrebbe effettivamente rappresentare un passo verso rapporti familiari più distesi.

Il fatto che Harry e sua moglie siano tra gli invitati al Giubileo indica certamente una sorta di apertura nei loro confronti, ma la Regina ha stabilito che il secondogenito di Carlo e consorte non potranno affacciarsi dal balcone di Buckigham Palace.

Questo privilegio spetterà solo ai cosiddetti Working Royals cioè ai membri che negli ultimi mesi hanno partecipato attivamente al bene della Corona. Nella lista sono quindi presenti Carlo e Camilla, William con Kate ed i figli George, Charlotte e Louis; i Wessex con Sophie ed Edoardo e i figli; la principessa Anna col marito Sir Timothy Laurence; i Kent, i Gloucester e la principessa Alexandra.

E’ molto probabile che a questo si aggiungeranno altri dettagli sull’imminente evento in onore di Queen Elizabeth II: continuate a seguirci per tutte le novità al riguardo!