Vite al Limite, Brandon Scott sconvolge tutti: avete visto com’è oggi? Da pelle d’oca

A Vite al Limite Brandon Scott ha sconvolto tutti, ma avete visto com’è diventato oggi? Trasformazione da pelle d’oca: eccolo qui.

Ricordate quando vi abbiamo parlato di quelle trasformazioni sconvolgenti che si sono susseguite nel corso delle dieci edizioni di Vite al Limite? Ebbene. Brandon Scott fa parte di queste! Entrato a far parte della clinica con un peso che superava i 300 kg, il giovane trentatreenne ha dato vita ad una trasformazione choc.

Era giovanissimo all’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, eppure Brandon Scott aveva ugualmente bisogno di aiuto. Fortemente dipendente dal cibo, il giovane dell’Ohio si è presentato nella clinica di Houston con un peso che raggiungeva i 325 kg e ne è uscito fortemente cambiato. Seppure il suo percorso sia stato ricco di insidie e di momenti non affatto facili, il trentatreenne è riuscito a battere qualsiasi tipo di record, arrivando a pesare 174 kg. Ad oggi, però, sembrerebbe che le cose siano ulteriormente cambiate. Siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram e i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di notare la sua forma fisica odierna. Pronti a vederlo anche voi? È da pelle d’oca!

Brandon Scott oggi dopo Vite al Limite: cambiamento da pelle d’oca, com’è

Se Pauline ha sconvolto tutto il pubblico di Vite al Limite con il suo cambiamento ed ha ottenuto anche i complimenti del dottor Nowzradan, quello di Brandon Scott l’ha fatto ancora di più. Già all’epoca della sua partecipazione, come dicevamo precedentemente, il giovane dell’Ohio è riuscito a dimagrire ben 151 kg, ma sapete com’è diventato oggi?

Così come abbiamo potuto constatare con Alicia Kirgan, anche la forma fisica di Brandon dopo Vite al Limite ha continuato a mutare. Siamo, infatti, riusciti a rintracciarlo su Instagram ed abbiamo notato come – ancora oggi – il giovane dell’Ohio abbia perso altri chili. Non sappiamo a quanti ammonti la sua rinascita, ma è davvero straordinaria. Guardate un po’ qui:

Insomma, c’è una netta differenza tra Brandon Scott di prima e quello di adesso. Un cambiamento davvero da pelle d’oca, da come si può chiaramente comprendere. E che sottolinea l’immane sforzo del giovane.