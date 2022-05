Grey’s Anatomy, ricordate com’era Sandra Oh nella prima stagione? Sono passati ben 17 anni

Abbiamo amato Sandra Oh nel ruolo di Cristina in Grey’s Anatomy: ricordate com’era l’attrice nella prima stagione?

Sandra Oh è un’attrice e una doppiatrice. Vanta una carriera immensa. Ha ottenuto il successo grazie al ruolo portato in scena nella serie Grey’s Anatomy. Ha interpretato Cristina Yang fin dalla prima stagione.

Con questo ruolo e naturalmente grazie alla sua brillante interpretazione ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui un Golden Globe per la migliore attrice non protagonista in una serie nel 2006. Cristina quando entra a far parte della prima stagione è una giovane specializzanda e diventa la migliore amica di Meredith, la protagonista. Diventa poi un eccellente chirurgo, competitivo e spesso razionale. Adesso al serie è ancora in onda ma Cristina è uscita di scena dopo la decima stagione per volere sembrerebbe proprio dell’attrice. Ma vi ricordate com’era nella prima? Sono passati più di 15 anni da allora.

Grey’s Anatomy, ricordate com’era Sandra Oh nella prima stagione? Sono passati anni da allora

Attrice dal talento innato, Sandra Oh è amata e apprezzata in tutto il mondo. La sua carriera comincia quando era giovanissima. L’esordio arriva nel 1993 nel film televisivo trasmesso dalla CBC The Diary Of Evelyn Lau. Dopo altre produzioni televisive ottiene una parte nel film Br. Bean-L’ultima catastrofe.

Recita in altri film fino a quando non entra a far parte del cast di Grey’s Anatomy, la serie che oggi è arrivata a ben 400 puntate. L’attrice ha interpretato Cristina Yang in maniera impeccabile e la sua uscita di scena spiazzò allora i telespettatori. Sembrerebbe che fu l’attrice a prendere questa decisione, per chiudere un ciclo e poter dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Nelle vesti del chirurgo è stata presente dalla prima stagione fino alla decima. Vi ricordate com’era quando è entrata a far parte della serie?

Ecco uno scatto ripreso da una scena della primissima stagione, quando l’attrice vestiva i panni della specializzanda ed era appena arrivata al Seattle Grace Hospital. Gli anni sono passati e Sandra Oh appare diversa oggi per alcuni tratti. E’ sempre stata un’attrice e una donna piena di talento e bellezza e il tempo non ha fatto altro che accrescerne le doti e l’avvenenza.