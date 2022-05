La dottoressa Pimple Popper, episodio incredibile per Steve: è successo l’impensabile

La dottoressa Pimple Popper, episodio incredibile per Steve: è successo davvero l’impensabile al paziente della dermatologa, i dettagli.

Dopo l’incredibile e sconvolgente storia di David, che è ritornato dalla dermatologa per ben due volte, e quella di Nicole, è il momento di Steve fare visita alla dottoressa Pimple popper nel suo studio.

Quando si è presentato al cospetto della famosa ed amata dermatologa di Youtube, Steve aveva una grossa protuberanza sulla fronte. Spuntata da un momento all’altro e cresciuta improvvisamente, l’escrescenza creava non poco imbarazzo a Steve, che era solito nasconderla coi capelli. Diventato piuttosto enorme, però, il bozzo gli rendeva la vita impossibile tanto da spingerlo a chiedere aiuto alla dottoressa Sandra Lee. Cos’era? E, soprattutto, la dermatologa ha saputo aiutare il suo paziente? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, come abbiamo potuto constatare in tutti gli episodi, la dottoressa ha dato la possibilità a Steve di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Scopriamo insieme cos’è successo.

Steve a La dottoressa Pimple Popper: davvero incredibile quello che è successo!

Quando si è presentato nel suo studio, La dottoressa Pimple Popper non ha potuto fare a meno di vedere l’enorme protuberanza che Steve aveva sulla sua fronte. Abbastanza molle e mobile, l’escrescenza non poteva essere altro che un lipoma da trauma. In effetti, è stato proprio un trauma che ha portato la formazione sulla fronte. Non ne abbiamo la conferma, ma Steve ha raccontato di essere urtato più volte a lavoro con quella parte del corpo. Per questo motivo, proprio come era accaduto a Tony, anche al simpaticissimo paziente è apparso un’escrescenza come conseguenza dell’urto.

Appurato che si trattava di un lipoma, La dottoressa ha immediatamente provveduto alla rimozione dell’escrescenza. Ovviamente, data la posizione, la dermatologa non ha potuto rimuoverlo per intero, ma a pezzi. In ogni caso, però, tutto è andato alla grande. E, dopo qualche istante dall’inizio dell’operazione, la fronte di Steve è apparsa come nuova.

Una volta terminata l’operazione, Steve si è detto più che contento del risultato ottenuto.