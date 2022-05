Mancano poche ore all’ultima de Un’altra verità, ma ci sarà una seconda stagione?

Ancora qualche ora ed andrà in onda l’ultima puntata de Un’altra verità, ma sapete se ci sarà una seconda stagione? Cosa sappiamo in merito.

Dopo il finale di stagione di Nero a metà, un’altra miniserie è pronta a salutare il suo pubblico. Stiamo parlando proprio di Un’altra verità, la fiction franco-belga in onda su Canale 5 da circa tre settimane.

Proprio stasera, Martedì 10 Maggio, a dispetto delle altre puntate che sono andate in onda il Mercoledì sera, il pubblico di Canale 5 assisterò al terzo ed ultimo appuntamento di Un’altra verità. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato le sue anticipazioni e vi abbiamo ampiamente spiegato come questa puntata, così come tutte le altre precedenti, sarà totalmente imperdibili. Quello che, però, senza alcun dubbio starete pensando anche voi riguarda proprio il prosieguo della miniserie. Ci sarà o no una seconda stagione di Un’altra verità? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere in merito.

Un’altra verità, ci sarà una seconda stagione? Spiacevolissima notizia

Per una nuova fiction che sta girando i suoi nuovi episodi, c’è sempre un’altra che sta per chiudere i battenti. Stiamo parlando proprio di Un’altra verità, la miniserie franco-belga che racconta la storia di Audrey, una giovane ragazza scampata da un serial killer, ma di cui si nasconde un’amara verità. Stasera, come dicevamo precedentemente, andrà in onda la sua terze ed ultima puntata, ma ci sarà un eventuale prosieguo della storia?

Se in un nostro recentissimo articolo vi abbiamo parlato dell’eventualità di un continuo di Nero a metà, cosa sappiamo su Un’altra verità? Dopo tre settimane, la serie franco-belga saluterà il suo pubblico, ma in molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione. Siete curiosi anche voi di sapere qualche cosa in più in merito? Ebbene. Non ne abbiamo ancora la conferma, ma a quanto pare sembrerebbe che non ci sarà alcun prosieguo per la miniserie. E questo, sia chiaro, non è dovuto agli ascolti, che sono stati più che buoni, ma per il fatto che Un’altra verità ha un finale chiuso. E che, quindi, non prevede alcun tipo di continuo.

Salvo cambi di idee, quindi, Un’altra verità non avrà nessuna seconda stagione. Vi dispiace?