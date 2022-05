Chi è l’ex fidanzato di Mercedesz Henger: lo conosciamo benissimo

Mercedesz Henger è una concorrente de L’Isola dei famosi: sapete chi è il suo ex fidanzato?

A L’isola dei famosi i colpi di scena sono dietro l’angolo. In queste ultime puntate sono sbarcate in Honduras nuove naufraghe: Mercedezs Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli.

Dopo la relazione conclusa con Paolo Brosio, Maria Laura ha continuato lavorare nel mondo dello spettacolo. Prima di arrivare nel reality ha trionfato a La pupa e il secchione con Edoardo Baietti. Tra le esperienze lavorative famose di Fabrizia rientra il ruolo di Bonas ad Avanti un altro. Mercedesz invece è molto nota. Questa non è la prima volta che partecipa a L’Isola dei famosi, nel 2016 fu una delle protagoniste tanto da classificarsi al terzo posto.

Negli ultimi tempi si è molto parlato di lei anche in riferimento alla sua vita sentimentale: sapete con chi è stata fidanzata?

Chi è l’ex fidanzato di Mercedezs Henger: è un noto personaggio

Mercedesz Henger è sbarcata in Honduras per vivere una nuova avventura. Questa non è la prima volta che la vediamo a L’Isola dei famosi. Nel 2016 fu una concorrente dell’undicesima edizione. E’ stata sicuramente una delle protagoniste, ha affrontato molte prove e non si è data mai per vinta.

In quell’edizione la giovane si classificò al terzo posto. In questi anni non si è allontanata del tutto dal mondo dello spettacolo. Spesso e soprattutto negli ultimi tempi si è parlato di lei in riferimento alla sua vita sentimentale. Sapete con chi è stata fidanzata?

Per molti anni Mercedesz ha avuto una relazione con Lucas Peracchi. Vi dice qualcosa il nome? Lucas diversi anni fa ha partecipato ad Uomini e donne in veste di tronista. Adesso non sono più una coppia. In seguito si è parlato di un nuovo amore per Mercedesz. Ora però che è sbarcata nel reality, come lei stessa ha ribadito nel video di presentazione, è single. Proprio nel video afferma di aver notato qualcuno tra i presenti già sull’isola, ma non ha rivelato il nome. Forse troverà l’amore proprio vivendo questa nuova avventura? Staremo a vedere!